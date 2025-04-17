Прожестожель® (Progestogel®)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
366,42
Экономия при брони: -37,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
360,80
Экономия при брони: -39,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
377,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
361,20
Экономия при брони: -15,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
377,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
403,94
Экономия при брони: -50,07 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
361,20
Экономия при брони: -15,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
354,54
Экономия при брони: -46,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
377,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
364,20
Экономия при брони: -18,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
373,34
Экономия при брони: -44,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
373,56
Экономия при брони: -44,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare