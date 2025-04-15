Прожестожель® (Progestogel®)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 168 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
379,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
389,12
Экономия при брони: -22,51 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
379,50 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
379,90
Экономия при брони: -45,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
336,30
Экономия при брони: -1,90 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
360,98
Экономия при брони: -36,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
379,50 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 55 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
343,40
Экономия при брони: -9,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
363,20
Экономия при брони: -28,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
360,10
Экономия при брони: -25,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
364,00
Экономия при брони: -29,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
349,90
Экономия при брони: -15,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
379,50 грн