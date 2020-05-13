Аминазин (Aminazinum) (140261) - инструкция по применению ATC-классификация
Аминазин инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Передозировки
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: chlorpromazine;
1 мл раствора содержит хлорпромазина гидрохлорида в пересчете на 100% вещество 25 мг;
вспомогательные вещества: натрия сульфит безводный (Е 221), натрия метабисульфит (Е 223), аскорбиновая кислота, натрия хлорид, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная или слегка желтовато-зеленоватого цвета жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Антипсихотические препараты. Производные фенотиазина с алифатической структурой.
Код АТС N05A A01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Нейролептик группы производных фенотиазина. Проявляет выраженное антипсихотическое, седативное и противорвотное действие. Ослабляет или полностью устраняет бред и галлюцинации, купирует психомоторное возбуждение, уменьшает аффективные реакции, тревожность, беспокойство, снижает двигательную активность. Механизм антипсихотического действия связан с блокадой постсинаптических допаминергических рецепторов в мезолимбических структурах головного мозга. Проявляет также блокирующее действие на α-адренорецепторы и подавляет высвобождение гормонов гипофиза и гипоталамуса. Однако блокада допаминовых рецепторов увеличивает секрецию гипофизом пролактина. Центральное противорвотное действие обусловлено угнетением или блокадой допаминовых D2-рецепторов в хеморецепторной триггерной зоне мозжечка, периферическое — блокадой блуждающего нерва в пищеварительной системе. Седативное действие обусловлено блокадой центральных адренорецепторов. Проявляет умеренное или слабое действие на экстрапирамидные структуры.
Фармакокинетика.
Аминазин обнаруживается в крови в незначительном количестве через 15 минут после введения терапевтической дозы и циркулирует на протяжении 2 часов. Имеет высокое связывание с белками плазмы крови (95–98%), широко распределяется в организме, проникает через гематоэнцефалический барьер, при этом его концентрация в головном мозге выше, чем в плазме крови. Период полувыведения составляет около 30 часов. Интенсивно метаболизируется в печени с образованием ряда активных и неактивных метаболитов. Выводится с мочой, калом, желчью.
Показания
Хронические параноидные и галлюцинаторно-параноидные состояния, состояния психомоторного возбуждения у больных шизофренией (галлюцинаторно-бредовый, гебефренический, кататонический синдромы), алкогольный психоз, маниакальное возбуждение у больных с маниакально-депрессивным психозом, психические расстройства у больных эпилепсией, ажитированная депрессия у больных с пресенильным, маниакально-депрессивным психозом, а также при других заболеваниях, сопровождающихся возбуждением, напряжением. Невротические заболевания, сопровождающиеся повышением мышечного тонуса. Стойкая боль, в том числе каузалгии (в сочетании с анальгетиками), нарушения сна устойчивого характера (в сочетании со снотворными средствами и транквилизаторами). Болезнь Меньера, лечение и профилактика рвоты при лечении противоопухолевыми средствами и при лучевой терапии. Дерматозный зуд. В составе литических смесей в анестезиологии.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к хлорпромазину и другим компонентам препарата. Поражения печени (цирроз, гепатит, гемолитическая желтуха, желчнокаменная болезнь), почек (нефрит, острый пиелит, амилоидоз почек, мочекаменная болезнь), заболевания кроветворных органов, прогрессирующие системные заболевания головного и спинного мозга (медленные нейроинфекции, например рассеянный склероз), декомпенсированная сердечная недостаточность, тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, язва желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения, декомпенсированные пороки сердца, выраженная артериальная гипотензия, инсульт, тромбоэмболическая болезнь, выраженная миокардиодистрофия, ревмокардит на поздних стадиях, микседема, поздняя стадия бронхоэктатической болезни, закрытоугольная глаукома, задержка мочи, обусловленная гиперплазией предстательной железы, выраженное угнетение центральной нервной системы, коматозное состояние, травмы мозга, острые инфекционные заболевания. Не назначать одновременно с барбитуратами, алкоголем, наркотиками.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Седативное действие хлорпромазина усиливается при одновременном применении с золпидемом или зопиклоном; нейролептическое — с эстрогенами. Концентрацию хлорпромазина в плазме крови уменьшают антациды, содержащие алюминия и магния гидроксид (нарушают всасывание хлорпромазина из пищеварительной системы), барбитураты (усиливают метаболизм хлорпромазина в печени). Концентрацию хлорпромазина в плазме крови повышают хлорохин, сульфадоксин/пириметамин. Циметидин может уменьшать или повышать концентрацию хлорпромазина в крови. Хлорпромазин может уменьшать или даже полностью подавлять гипотензивное действие гуанетидина, повышать концентрацию имипрамина в крови, подавлять эффекты леводопы; повышать или уменьшать концентрацию фенитоина в крови, снижать действие сердечных гликозидов.
При одновременном применении с другими лекарственными средствами возможно:
- с антихолинергическими средствами — усиление антихолинергического действия;
- с антихолинестеразными средствами — мышечная слабость, ухудшение течения миастении;
- с эпинефрином — искажение эффектов последнего, вследствие чего происходит снижение артериального давления и развитие тяжелой артериальной гипотензии и тахикардии;
- с амитриптилином — повышение риска развития поздней дискинезии, возможно развитие паралитического илеуса;
- с диазоксидом — выраженная гипергликемия;
- с доксепином — потенцирование гиперпирексии;
- с лития карбонатом — выраженные экстрапирамидные симптомы, нейротоксическое действие;
- с морфином — развитие миоклонуса;
- с цизапридом — аддитивное удлинение интервала QT на ЭКГ;
- с нортриптилином у пациентов с шизофренией — возможно ухудшение клинического состояния, несмотря на повышенный уровень хлорпромазина в крови;
- с трициклическими антидепрессантами, мапротилином, ингибиторами моноаминоксидазы — удлинение и усиление седативного и антихолинергического эффектов, повышение риска развития злокачественного нейролептического синдрома;
- с препаратами для лечения гипертиреоза — повышается риск развития агранулоцитоза;
- с другими препаратами, вызывающими экстрапирамидные реакции, — возможно увеличение частоты и тяжести экстрапирамидных нарушений;
- с препаратами, вызывающими артериальную гипотензию, — возможна выраженная ортостатическая гипотензия;
- с эфедрином — возможно ослабление сосудосуживающего эффекта эфедрина;
- с другими депрессантами центральной нервной системы (ЦНС): производными морфина (анальгетики, противокашлевые средства и заместительная терапия), барбитуратами, бензодиазепинами, то анксиолитиками, антигипертензивными средствами, этанолом и этанолсодержащими препаратами — увеличение угнетения ЦНС. Может возникнуть угнетение дыхательной функции. Снижение внимания может сделать вождение или работу с механизмами опасными.
При невротических заболеваниях, сопровождающихся повышением мышечного тонуса, стойких болях, в том числе каузалгии, хлорпромазин можно сочетать с анальгетиками, при стойкой бессоннице — со снотворными и транквилизаторами.
При одновременном применении хлорпромазина с противосудорожными препаратами усиливается действие последних и возможно снижение порога судорожной готовности; с другими препаратами, угнетающими влияние на центральную нервную систему, а также с этанолом и препаратами, содержащими этанол, возможно усиление депрессии центральной нервной системы, а также угнетение дыхания.
Барбитураты усиливают метаболизм хлорпромазина, активируя микросомальные ферменты печени и уменьшая тем самым его концентрации в плазме крови, и, как следствие, терапевтический эффект.
Препарат может подавлять действие амфетаминов, леводопы, клонидина, гуанетидина, адреналина.
Особенности применения
Не рекомендуется применять препарат пациентам с гипотиреозом, феохромоцитомой, миастенией.
С особой осторожностью под тщательным контролем препарат применять для лечения пациентов с патологическими изменениями картины крови, при ревматизме, ревмокардите, алкогольной интоксикации, синдроме Рея, а также при раке молочной железы, выраженной артериальной гипертензии, склонности к развитию глаукомы, при болезни Паркинсона, хронических заболеваниях органов дыхания (особенно у детей), эпилептических припадках, при сердечно-сосудистых заболеваниях умеренной степени, сахарном диабете.
Следует с осторожностью назначать пациентам пожилого возраста (повышение риска чрезмерного седативного и гипотензивного действия), истощенным и ослабленным больным.
В случае развития гипертермии, которая является одним из симптомов злокачественного нейролептического синдрома, следует немедленно прекратить применение препарата.
У детей, особенно с острыми заболеваниями, при применении препарата существует больший риск развития экстрапирамидных симптомов.
При длительном лечении препаратом необходимо контролировать состав крови, протромбиновый индекс, функцию печени и почек. После инъекции препарата больным необходимо в течение 1–1,5 часа полежать (резкий переход в вертикальное положение может вызвать ортостатический коллапс).
Для уменьшения нейролитической депрессии применять антидепрессанты и стимуляторы центральной нервной системы. В период терапии из-за возможности фотосенсибилизации кожи следует избегать длительного пребывания на солнце. Препарат не проявляет противорвотного действия в случае, когда тошнота является следствием вестибулярной стимуляции или местного раздражения пищеварительной системы. При применении препарата больным с атонией пищеварительной системы и ахилией рекомендуется назначать одновременно желудочный сок или кислоту соляную (ввиду угнетающего влияния хлорпромазина на моторику и секрецию желудочного сока), следить за диетой и функционированием кишечника.
У больных, принимающих препарат, может возникнуть повышенная потребность в рибофлавине.
Нейролептики фенотиазины могут усиливать удлинение интервала QT, что повышает риск желудочковых аритмий, в том числе типа «пируэт», которые потенциально могут привести к внезапному летальному исходу. Перед назначением препарата следует обследовать пациента (биохимический статус, ЭКГ) с целью исключения возможных факторов риска (например, сердечные заболевания, удлинение интервала QT в анамнезе, метаболические нарушения, такие как гипокалиемия, гипокальциемия, гипомагниемия; голодание, злоупотребление алкоголем, сопутствующая терапия другими лекарственными средствами, вызывающими удлинение интервала QT). Необходимо проводить контроль ЭКГ в начале лечения и при необходимости в ходе лечения.
Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг)/мл натрия, то есть практически свободно от натрия.
Это лекарственное средство содержит натрия сульфит безводный (Е 221) и натрия метабисульфит (Е 223), которые редко могут вызывать реакции гиперчувствительности и бронхоспазм.
В случае применения новокаина как растворителя рекомендуем учитывать информацию по безопасности новокаина.
Способ применения и дозы
Лекарственное средство назначать внутримышечно и внутривенно. Дозы и схемы лечения врач устанавливает индивидуально в зависимости от показаний и состояния пациента. При внутримышечном введении высшая разовая доза составляет 150 мг, суточная — 600 мг. Обычно внутримышечно следует вводить 1–5 мл раствора не более 3 раз в сутки. Курс лечения — несколько месяцев, в высоких дозах — до 1,5 месяцев, затем переходить на лечение поддерживающими дозами, постепенно снижая дозу на 25–75 мг в сутки. При остром психическом возбуждении вводить внутримышечно 100–150 мг (4–6 мл) или внутривенно 25–50 мг (1–2 мл раствора Аминазина разводить в 20 мл 5% или 40% раствора глюкозы), при необходимости 100 мг (4 мл — в 40 мл раствора глюкозы). Вводить медленно. При внутривенном введении высшая разовая доза — 100 мг, суточная — 250 мг.
При внутримышечном и внутривенном введении детям в возрасте от 1 года разовая доза составляет 250–500 мкг/кг массы тела; детям в возрасте от 5 лет (масса тела до 23 кг) — 40 мг в сутки, 5–12 лет (масса тела — 23–46 кг) — 75 мг в сутки.
Ослабленным пациентам и больным пожилого возраста назначать до 300 мг в сутки внутримышечно или до 150 мг в сутки — внутривенно.
Дети
Препарат не применять детям до 1 года.
Передозировки
Симптомы: нечеткость речи, шаткая походка, брадикардия, затрудненное дыхание, выраженная слабость, спутанность сознания, ослабление рефлексов, сонливость, судороги, стойкая гипотензия, гипотермия, длительная депрессия, позже — токсический гепатит.
Лечение: симптоматическая терапия. Специфического антидота не существует. Не удаляется при гемодиализе. При коллаптоидных состояниях рекомендуется введение кордиамина, кофеина, мезатона. При развитии дерматитов лечение Аминазином следует прекратить и назначать антигистаминные средства. Неврологические осложнения обычно уменьшаются при снижении дозы Аминазина, их можно также уменьшить одноразовым назначением циклодола или других корректоров.
После длительного применения больших доз препарата (0,5–1,5 г в сутки) в редких случаях могут наблюдаться желтуха, ускорение свертывания крови, лимфо- и лейкопения, анемия, агранулоцитоз, пигментация кожи, помутнение хрусталика и роговицы.
Побочные реакции
Со стороны центральной нервной системы: при длительном применении возможно развитие нейролептического синдрома: паркинсонизм, акатизия, психическая индифферентность и другие изменения психики, запоздалая реакция на внешние раздражители, нечеткость зрения; дистонические экстрапирамидные реакции, поздняя дискинезия, нейролептическая депрессия, нарушение терморегуляции, злокачественный нейролептический синдром; судороги, бессонница, возбуждение, делирий, сонливость, ночные кошмары, депрессия.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: возможны артериальная гипотензия (особенно при внутривенном введении) , тахикардия изменения на ЭКГ (удлинение интервала QT, депрессия ST-сегмента, изменения зубцов Т и U, аритмия).
Со стороны пищеварительной системы: холестатическая желтуха, тошнота, рвота сухость во рту, запор.
Со стороны системы кроветворения: лейкопения, агранулоцитоз, гематологические изменения, эозинофилия.
Со стороны мочевыделительной системы: затруднение мочеиспускания; приапизм.
Со стороны эндокринной системы: нарушения менструального цикла, импотенция, гинекомастия, увеличение массы тела; галакторея, гиперпролактинемия, гипергликемия, нарушение толерантности к глюкозе, гиперхолестеринемия.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая кожные высыпания, зуд, бронхоспазм, крапивницу, ангионевротический отек, мультиформную эритему, эксфолиативный дерматит, системная красная волчанка и другие аллергические реакции.
Со стороны кожи и слизистых оболочек: при попадании растворов на слизистые оболочки, на кожу и под кожу — раздражение тканей реакции в месте введения, включая появление болезненных инфильтратов, повреждения эндотелия и другие. Пигментация кожи, фотосенсибилизация. Для предотвращения этих явлений раствор хлорпромазина разводить растворами новокаина, глюкозы, 0,9% раствором натрия хлорида.
Со стороны органов зрения: при длительном применении в высоких дозах возможно отложение хлорпромазина в передних структурах глаза (роговице и хрусталике), что может ускорить процессы естественного старения хрусталика, миоз.
Со стороны органов дыхания: заложенность носа.
Общие: отдельные сообщения о внезапной смерти на фоне приема препарата.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 2 мл в ампуле; по 10 ампул в коробке.
По 2 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере, по 2 блистера в коробке.
По 2 мл в ампуле; по 10 ампул в блистере, по 1 блистеру в коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Харьковское фармацевтическое предприятие «Здоровье народа».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61002, Харьковская обл., город Харьков, улица Куликовская, дом 41.