Винница (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Винница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
58,58
Экономия при брони: -3,16 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
65,20
Экономия при брони: -5,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
1.6 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
61,20
Экономия при брони: -1,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
65,20
Экономия при брони: -5,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
59,21
Экономия при брони: -3,79 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 107
4.6 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 111
4.7 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
62,30
Экономия при брони: -2,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. 600-летия, 52
5.2 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
61,20
Экономия при брони: -1,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 106-А
6.8 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Гнивань, ул. Соборная, 60
19.6 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Калиновка, ул. Медицинская, 4-А
24.4 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Литин, ул. Соборная, 36
31.3 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Киевская, 288-Д
33.6 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
62,30
Экономия при брони: -1,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Жмеринка, ул. Киевская, 288-А
33.6 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
62,30
Экономия при брони: -1,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Жмеринка, ул. Шевченко, 2-Д
36.0 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
40.8 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
62,30
Экономия при брони: -0,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ильинцы, ул. Ольшанская, 48-Д
52.7 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ильинцы, ул. Соборная, 15
53.9 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
61,20
Экономия при брони: -2,30 грн