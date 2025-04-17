Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
62,30
Экономия при брони: -5,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
65,20
Экономия при брони: -8,10 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 161
2.5 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Чернигов, просп. Мира, 201
3.0 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
65,20
Экономия при брони: -8,10 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Всехсвятская, 5
3.1 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
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Подорожник
Сновск, ул. Железнодорожная, 11
57.3 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Ощад аптека
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 1
65.0 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Мена, ул. Шевченко Тараса, 61-А
65.1 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Бобровица, ул. Озерянский Путь, 2-А
84.9 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Лютеж, ул. Освободителей, 56-А
109.9 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
62,30
Экономия при брони: -1,90 грн
Подорожник
Катюжанка, ул. Киевская, 60
110.8 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Старые Петровцы, ул. Князя Святослава, 167-А
112.4 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Бахмач, ул. Дружбы, 9
112.5 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Погребы, ул. Соборная, 2
114.2 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье