Николаев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Николаев
Аптека бам
Николаев, ул. Южная, 39-Б
4.5 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
51,50
Экономия при брони: -2,60 грн
Подорожник
Николаев, просп. Богоявленский, 42-Б/1
4.5 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Николаевская, 15/5
4.9 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
5,15
Экономия при брони: -0,26 грн
Подорожник
Николаев, просп. Мира, 56-А
5.7 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
51,50
Экономия при брони: -2,60 грн
В городах рядом
Подорожник
Очаков, ул. Спасская, 8
48.8 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 4 мин
Херсон, перек. Мирный / Потемкинская, 7/40-А
58.2 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
65,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека бам
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 139-Б
98.3 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
56,60
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Марсельская, 60
98.7 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
56,60
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Палия Семена, 72
99.5 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
56,70
Экономия при брони: -2,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Канатная, 77
107.4 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
56,70
Экономия при брони: -2,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
107.7 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
65,20
Экономия при брони: -10,60 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
107.9 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
51,03
Экономия при брони: -1,89 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
108.2 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
108.8 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
109.0 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
62,30
Экономия при брони: -7,70 грн
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
110.9 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
111.3 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
56,70
Экономия при брони: -2,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
111.4 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
56,70
Экономия при брони: -2,10 грн
Подорожник
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 226
140.7 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Зеленодольск, пер. Молодежный, 10-Б
144.0 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье