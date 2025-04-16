Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Кривой Рог
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
65,20
Экономия при брони: -5,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
65,20
Экономия при брони: -5,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
65,18
Экономия при брони: -5,18 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 11
3.5 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
61,20
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
65,20
Экономия при брони: -5,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 18-К
6.9 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
62,30
Экономия при брони: -2,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Лисового, 34
7.3 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
65,20
Экономия при брони: -5,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 1
8.3 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
65,20
Экономия при брони: -5,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
9.5 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
65,20
Экономия при брони: -5,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
9.5 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
14.3 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
61,20
Экономия при брони: -1,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 164
20.4 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Г
20.9 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Л
29.6 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Апостолово, ул. Центральная, 68
36.8 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Зеленодольск, пер. Молодежный, 10-Б
42.7 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Петрово, ул. Центральная, 39
48.4 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
65,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 26-А
49.0 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
62,30
Экономия при брони: -2,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Богуна Ивана, 42/1
49.0 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье