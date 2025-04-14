Днепр (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Днепр
Аптека бам
Открыто
Закроется через 15 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 15 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
62,30
Экономия при брони: -5,40 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется через 15 мин
Днепр, пер. Парусный, 7
4.4 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
62,30
Экономия при брони: -5,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 15 мин
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
4.5 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Открыто
Закроется через 15 мин
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
65,20
Экономия при брони: -8,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 15 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10
8.1 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Днепр, ул. Паникахи, 36-К
9.1 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
65,20
Экономия при брони: -8,30 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Калиновая, 1
10.5 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
58,67
Экономия при брони: -3,25 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 45 мин
Днепр, просп. Калнышевского Петра, 6
10.9 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Бехтерева, 1
16.4 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
65,20
Экономия при брони: -8,30 грн
В городах рядом
Народная аптека
Открыто
Закроется через 15 мин
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
21.5 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 15 мин
Самар, ул. Достоинства, 19-А
29.1 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 15 мин
Самар, ул. Гетманская, 35
29.3 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
51,50
Экономия при брони: -5,10 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 15 мин
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
65,20
Экономия при брони: -5,20 грн
Подорожник
Каменское, просп. Героев АТО, 15-Д
33.0 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 45 мин
Каменское, просп. Непокоренных, 59-М
33.4 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
56,70
Экономия при брони: -3,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 15 мин
Петриковка, просп. Калнышевского Петра, 28
37.4 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
65,20
Экономия при брони: -2,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 15 мин
Павлоград, ул. Бочарника Дмитрия, 12-Д
65.5 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
45,28
Экономия при брони: -1,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
65.8 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Открыто
Закроется через 15 мин
Павлоград, ул. Независимости, 164
67.0 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье