Харьков (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках в Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 18 мин
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.6 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
4.8 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
62,30
Экономия при брони: -4,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 7
5.9 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 63-Д
7.3 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
65,20
Экономия при брони: -7,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
7.3 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 179
7.4 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
62,30
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
8.7 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
9.0 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
61,20
Экономия при брони: -3,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
61,20
Экономия при брони: -3,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.7 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
62,30
Экономия при брони: -4,50 грн
Класна аптека
Харьков, пер. Донецкий, 18
1.2 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Класна аптека
Харьков, ул. Клочковская, 104-А
2.3 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Астарта
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Данилевского, 17
2.3 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Астарта
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 46
3.1 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 197
3.7 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 152/1
4.7 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 108
6.8 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Аптека
Открыто
Закроется через 18 мин
Дергачи, ул. Вокзальная, 72
14.5 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Мерефа, ул. Днепровская, 148-Г
23.5 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
62,30
Экономия при брони: -2,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Донец, ул. Спортивная, 28-А
58.3 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
102.3 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
102.4 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
62,30
Экономия при брони: -3,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 48 мин
Ахтырка, ул. Независимости, 16
102.6 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
62,30
Экономия при брони: -3,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Тростянец, ул. Благовещенская, 53-А
106.2 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 18 мин
Машевка, ул. Независимости, 124-А
115.7 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье