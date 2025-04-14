Одесса (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Одесса
Подорожник
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
51,03
Экономия при брони: -1,71 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
62,30
Экономия при брони: -7,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
4.5 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
65,20
Экономия при брони: -10,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
4.7 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
56,70
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
4.7 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
56,70
Экономия при брони: -1,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, ул. Канатная, 77
4.8 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
56,70
Экономия при брони: -1,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
12.0 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
45,36
Экономия при брони: -1,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 72
12.1 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
56,70
Экономия при брони: -1,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, ул. Марсельская, 60
12.7 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
56,60
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 139-Б
14.1 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
56,60
Экономия при брони: -1,80 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается через 1 мин
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 226
33.1 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 1 мин
Белгород-Днестровский, ул. Еврейская, 26-Б
41.8 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
65,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Очаков, ул. Спасская, 8
67.3 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 1 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 42-Б/1
114.8 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 1 мин
Николаев, ул. Южная, 39-Б
115.0 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
51,50
Экономия при брони: -2,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 1 мин
Николаев, ул. Николаевская, 15/5
115.3 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
5,15
Экономия при брони: -0,26 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 1 мин
Николаев, просп. Мира, 56-А
116.0 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
51,50
Экономия при брони: -2,60 грн