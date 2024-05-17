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Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл в коробке, №10 - Одесса (30298) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: раствор для инъекций (8)
51,53
Экономия: -9,47 грн
42,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
49,40
Экономия: -7,34 грн
42,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (1)
49,60
Экономия: -7,54 грн
42,06 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: раствор для инъекций (4)
43,73 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
Всего: упаковка (9)
51,54
Экономия: -9,48 грн
42,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 77
Всего: упаковка (1)
51,54
Экономия: -9,48 грн
42,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
Всего: раствор для инъекций (9)
51,54
Экономия: -9,48 грн
42,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
47,51
Экономия: -5,45 грн
42,06 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 15
Всего: упаковка (2)
43,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
51,50
Экономия: -9,44 грн
42,06 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 123/2-А
Всего: упаковка (1)
49,22
Экономия: -4,32 грн
44,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 123
Всего: упаковка (1)
51,55
Экономия: -9,49 грн
42,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 114/5
Всего: упаковка (2)
50,00
Экономия: -7,94 грн
42,06 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Крыжановка, ул. Палия Семена, 99-Б
Всего: упаковка (1)
51,50
Экономия: -9,44 грн
42,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Великодолинское, ул. Центральная, 128
Всего: раствор для инъекций (7)
50,57
Экономия: -4,47 грн
46,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Белгород-Днестровский, ул. Еврейская, 26-Б
Всего: раствор для инъекций (5)
51,55
Экономия: -9,49 грн
42,06 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
Всего: раствор для инъекций (8)
47,93
Экономия: -5,87 грн
42,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 42-Б/1
Всего: упаковка (1)
48,80
Экономия: -6,74 грн
42,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Строителей, 10/2
Всего: упаковка (1)
51,54
Экономия: -9,48 грн
42,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 23
Всего: упаковка (1)
51,55
Экономия: -9,49 грн
42,06 грн