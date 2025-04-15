Львов (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках в Львов
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
65,20
Экономия при брони: -8,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Васильковского, 1
1.4 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Руставели Шота, 44
1.5 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 84
1.5 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
65,20
Экономия при брони: -8,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Замарстыновская, 55-Г
2.0 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Сахарова Академика, 45
2.0 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
2.6 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 171
2.7 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
62,30
Экономия при брони: -5,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 93
2.7 км
Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье