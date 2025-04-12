как и другие антигистаминные средства, циннаризин может вызвать раздражение желудка; применение препарата после еды уменьшает его.

При болезни Паркинсона циннаризин следует назначать только в том случае, когда польза от лечения превышает вероятный риск ухудшения течения этого заболевания.

С осторожностью препарат следует применять у пациентов пожилого возраста, при наличии клинической симптоматики (или указаний в семейном анамнезе) экстрапирамидных нарушений.

У лиц, склонных к гипотензивным реакциям, необходимо в ходе лечения контролировать показатели АД.

1 таблетка лекарственного средства содержит 63,12 мг лактозы моногидрата. Пациентам с редкой наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или глюкозо-галактозным синдромом мальабсорбции не следует применять этот препарат.

Лекарственное средство содержит вспомогательное вещество — крахмал пшеничный — и его применение может быть опасным для больных с целиакией (глютеновой энтеропатией).

Период беременности и кормления грудью. Препарат не применяют в период беременности и кормления грудью. В период кормления грудью рекомендуется прекратить применение препарата или прекратить кормление грудью.

Дети. Не применяют у детей в возрасте до 12 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. При применении препарата, особенно в начале лечения, возможно проявление сонливости. Поэтому назначать препарат водителям и лицам, работа которых связана с высокой скоростью психических и физических реакций, можно только после точной оценки вероятного риска.