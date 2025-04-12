Циннаризин Софарма (Cinnarizin Sopharma)
Циннаризин Софарма инструкция по применению
Состав
Циннаризин - 25 мг
Фармакологические свойства
циннаризин улучшает мозговое и периферическое кровообращение, ингибируя действие эндогенных сосудосуживающих субстанций и проникновение ионов кальция в клетки посредством блокады медленных потенциалзависимых кальциевых каналов.
Обладает высокой тропностью к гладкомышечным клеткам сосудов головного мозга. Циннаризин улучшает недостаточную микроциркуляцию путем повышения способности эритроцитов к деформации, улучшает реологические свойства крови. Повышает устойчивость клеток к гипоксии. Не оказывает кардиодепрессивного действия. Подавляет нистагм и другие проявления вестибулярных нарушений, снижает возбудимость лабиринта. Имеет определенное антигистаминное действие.
Сравнительно медленно всасывается в ЖКТ. Cmax в плазме крови достигается через 1–3 ч после перорального применения. Этот показатель имеет значительные индивидуальные различия. Связывается с белками плазмы крови до 80%, с эритроцитами — до 13%. Распределение в тканях более интенсивное, к 4-му часу после применения определяют высокие концентрации в печени и легких, миокарде, мозгу. Метаболизируется интенсивно, в основном путем N-деалкилирования.
T½ составляет 3–6 ч. Выводится с калом и мочой в виде метаболитов.
Показания Циннаризин Софарма
симптоматическое лечение лабиринтных и вестибулярных нарушений сосудистого происхождения, болезни Меньера.
Профилактика кинетозов.
Применение Циннаризин Софарма
применяют у взрослых и детей в возрасте от 12 лет. Таблетки принимают внутрь после еды, запивая достаточным количеством воды.
Симптоматическое лечение лабиринтных и вестибулярных нарушений сосудистого происхождения, болезни Меньера. Суточная доза составляет 75 мг (3 таблетки), принимают по 1 таблетке 3 раза в сутки.
Профилактика кинетозов. Принимают по 1 таблетке за 2 ч перед отправлением в дорогу и по 1 таблетке каждые последующие 8 ч пребывания в пути.
Не следует превышать рекомендуемые дозы.
Максимальная суточная доза для взрослых составляет 225 мг (9 таблеток).
Эффективность лечения зависит от индивидуального дозового режима и достаточной продолжительности курса лечения.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу или любому компоненту препарата. Препарат противопоказан в период беременности и кормления грудью. Не применяют у детей в возрасте до 12 лет.
Побочные эффекты
наиболее часто отмечающиеся побочные реакции: сонливость, желудочно-кишечный дискомфорт, которые, как правило, длятся недолго и легко могут быть предупреждены при подборе оптимальной дозы.
Другие, реже отмечающиеся побочные реакции: сосудистые нарушения — артериальная гипотензия; неврологические нарушения — головная боль; у пациентов пожилого возраста, продолжительное время принимающих циннаризин в более высоких дозах, возможно появление экстрапирамидной симптоматики (тремор, дезориентация, нарушение равновесия), в том числе синдром Паркинсона; желудочно-кишечные нарушения — сухость во рту; гепатобилиарные нарушения — крайне редко холестатическая желтуха; нарушения со стороны кожи и подкожной ткани — реакции повышенной чувствительности, в крайне редких случаях красный плоский лишай и волчаночноподобные кожные симптомы; нарушения метаболизма — повышенная потливость, в редких случаях увеличение массы тела.
Особые указания
как и другие антигистаминные средства, циннаризин может вызвать раздражение желудка; применение препарата после еды уменьшает его.
При болезни Паркинсона циннаризин следует назначать только в том случае, когда польза от лечения превышает вероятный риск ухудшения течения этого заболевания.
С осторожностью препарат следует применять у пациентов пожилого возраста, при наличии клинической симптоматики (или указаний в семейном анамнезе) экстрапирамидных нарушений.
У лиц, склонных к гипотензивным реакциям, необходимо в ходе лечения контролировать показатели АД.
1 таблетка лекарственного средства содержит 63,12 мг лактозы моногидрата. Пациентам с редкой наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или глюкозо-галактозным синдромом мальабсорбции не следует применять этот препарат.
Лекарственное средство содержит вспомогательное вещество — крахмал пшеничный — и его применение может быть опасным для больных с целиакией (глютеновой энтеропатией).
Период беременности и кормления грудью. Препарат не применяют в период беременности и кормления грудью. В период кормления грудью рекомендуется прекратить применение препарата или прекратить кормление грудью.
Дети. Не применяют у детей в возрасте до 12 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. При применении препарата, особенно в начале лечения, возможно проявление сонливости. Поэтому назначать препарат водителям и лицам, работа которых связана с высокой скоростью психических и физических реакций, можно только после точной оценки вероятного риска.
Взаимодействия
одновременное применение циннаризина с алкоголем, депрессантами ЦНС или трициклическими антидепрессантами вызывает взаимное потенцирование их эффектов.
Циннаризин усиливает действие ноотропных седативных, гипотензивных и сосудорасширяющих лекарственных средств. Снижает эффект гипертензивных лекарственных средств.
Наличие антигистаминного действия циннаризина может привести к ложным отрицательным результатам при проведении дерматологических диагностических тестов на определение гиперчувствительности. Это обусловливает необходимость приостановления лечения циннаризином не менее чем за 4 дня до проведения тестов.
Циннаризин может вызвать ложную положительную реакцию в тестах при проведении допинг-контроля у спортсменов.
Передозировка
симптомы: рвота, сонливость, гипотензия, тремор, кома.
Лечение препаратом прекращают и принимают меры для быстрого выведения препарата из организма (промывание желудка, активированный уголь), а также симптоматические средства. Специфический антидот отсутствует.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.