Циннаризин Софарма (Cinnarizin Sopharma)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 430 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
75,42
Экономия при брони: -10,27 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
77,45
Экономия при брони: -12,84 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
82,30
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
82,30
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
77,43
Экономия при брони: -13,69 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma