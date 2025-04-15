Циннаризин Софарма (Cinnarizin Sopharma)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 176 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
82,03
Экономия при брони: -23,03 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
76,48
Экономия при брони: -13,48 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
77,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
74,87
Экономия при брони: -12,03 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
73,33
Экономия при брони: -5,59 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
78,00
Экономия при брони: -15,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
77,00
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
75,91
Экономия при брони: -2,54 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
83,80
Экономия при брони: -6,40 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
76,71
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
75,65
Экономия при брони: -15,78 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
73,39
Экономия при брони: -10,55 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
82,30
Экономия при брони: -19,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
75,60
Экономия при брони: -12,76 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
78,07
Экономия при брони: -15,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
73,35
Экономия при брони: -10,52 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
77,00
Экономия при брони: -14,00 грн