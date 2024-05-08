ЦИННАРИЗИН (CINNARIZINUM)

циннаризин — блокатор кальциевых каналов с выраженным влиянием на сосуды головного мозга. Улучшает мозговое, а также коронарное и периферическое кровообращение. Угнетает поступление ионов кальция в гладкие мышцы сосудов через медленные каналы клеточной мембраны. Снижает тонус гладких мышц ткани артериол, уменьшает реакции на биогенные вазопрессорные агенты (адреналин, норадреналин, брадикинин). Обладает высокой тропностью к сосудам головного мозга. Уменьшает возбудимость вестибулярного аппарата. У пациентов с нарушениями периферического кровообращения улучшает кровоснабжение и потенцирует постишемическую гиперемию. Повышает устойчивость тканей к гипоксии.

C max в плазме крови после приема внутрь достигается через 1–3 ч. С белками плазмы крови связывается 91%. Полностью метаболизируется в печени посредством дезалкилирования. T ½ — 4 ч. Выводится в виде метаболитов: 1/3 — с мочой, 2/3 — с калом.