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Активные вещества — “Ц”ЦИННАРИЗИН (CINNARIZINUM)

ЦИННАРИЗИН (CINNARIZINUM) Действующее вещество

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Найдено: 6 препаратов
Циннаризин Софарма таблетки, 25 мг, блистер, № 50; Sopharma
Циннаризин Софарма Таблетки, 25 мг, блистер, № 50 Sopharma
В 1087 аптеках
от 36,03 грн
Цены в аптеках
Циннаризин Форте таблетки, 75 мг, блистер, № 20; Киевмедпрепарат
Циннаризин Форте Таблетки, 75 мг, блистер, № 20 Киевмедпрепарат
В 843 аптеках
от 66,89 грн
Цены в аптеках
Стугерон таблетки, 25 мг, № 50; Gedeon Richter
Стугерон Таблетки, 25 мг, № 50 Gedeon Richter
В 771 аптеке
от 114,00 грн
Цены в аптеках
Циннаризин таблетки, 0,025 г, блистер, в пачке, в пачке, № 50; Лекхим-Харьков
Циннаризин Таблетки, 0,025 г, блистер, в пачке, в пачке, № 50 Лекхим-Харьков
В 409 аптеках
от 30,50 грн
Цены в аптеках
Циннаризин "ОЗ" таблетки, 25 мг, блистер, № 50; Корпорация Здоровье
Циннаризин "ОЗ" Таблетки, 25 мг, блистер, № 50 Корпорация Здоровье
В 30 аптеках
от 22,56 грн
Цены в аптеках
Циннаризин "ОЗ" таблетки, 25 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 50; Корпорация Здоровье
Циннаризин "ОЗ" Таблетки, 25 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 50 Корпорация Здоровье
В 1 аптеке
от 34,50 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: капсулы, таблетки.
ЦИННАРИЗИН (CINNARIZINUM)
CAS №: 298-57-7 C26H28N2
MeSH, RTECS, USPDDN: пиперазин, 1-(дифенилметил)-4-(3-фенил-2-пропенил)-.
Форма выпуска: капсулы, таблетки.

циннаризин — блокатор кальциевых каналов с выраженным влиянием на сосуды головного мозга. Улучшает мозговое, а также коронарное и периферическое кровообращение. Угнетает поступление ионов кальция в гладкие мышцы сосудов через медленные каналы клеточной мембраны. Снижает тонус гладких мышц ткани артериол, уменьшает реакции на биогенные вазопрессорные агенты (адреналин, норадреналин, брадикинин). Обладает высокой тропностью к сосудам головного мозга. Уменьшает возбудимость вестибулярного аппарата. У пациентов с нарушениями периферического кровообращения улучшает кровоснабжение и потенцирует постишемическую гиперемию. Повышает устойчивость тканей к гипоксии.
Cmax в плазме крови после приема внутрь достигается через 1–3 ч. С белками плазмы крови связывается 91%. Полностью метаболизируется в печени посредством дезалкилирования. T½ — 4 ч. Выводится в виде метаболитов: 1/3 — с мочой, 2/3 — с калом.

нарушения мозгового кровообращения (в том числе при остаточных явлениях после инсульта); лабиринтные нарушения (в том числе для поддерживающей терапии при головокружении, шуме в ушах, нистагме, тошноте и рвоте лабиринтного генеза); болезнь движения (в качестве профилактического средства); профилактика приступов мигрени; болезнь Меньера; профилактика и лечение нарушений периферического кровообращения — облитерирующий атеросклероз, облитерирующий тромбангиит, болезнь Рейно, диабетическая ангиопатия, акроцианоз.

режим дозирования устанавливают индивидуально. Обычно назначают по 25–50–75 мг 3 раза в сутки после еды. Для достижения максимального терапевтического эффекта циннаризин следует принимать непрерывно в течение нескольких месяцев.

повышенная чувствительность к циннаризину.

возможны сонливость, ощущение сухости во рту, диспептические явления, аллергические реакции в виде кожной сыпи.

в начале лечения следует воздерживаться от потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенного внимания. При длительном применении рекомендуют проводить контрольные исследования функции печени, почек, а также состава периферической крови.