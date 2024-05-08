ЦИННАРИЗИН (CINNARIZINUM) Действующее вещество
циннаризин — блокатор кальциевых каналов с выраженным влиянием на сосуды головного мозга. Улучшает мозговое, а также коронарное и периферическое кровообращение. Угнетает поступление ионов кальция в гладкие мышцы сосудов через медленные каналы клеточной мембраны. Снижает тонус гладких мышц ткани артериол, уменьшает реакции на биогенные вазопрессорные агенты (адреналин, норадреналин, брадикинин). Обладает высокой тропностью к сосудам головного мозга. Уменьшает возбудимость вестибулярного аппарата. У пациентов с нарушениями периферического кровообращения улучшает кровоснабжение и потенцирует постишемическую гиперемию. Повышает устойчивость тканей к гипоксии.
Cmax в плазме крови после приема внутрь достигается через 1–3 ч. С белками плазмы крови связывается 91%. Полностью метаболизируется в печени посредством дезалкилирования. T½ — 4 ч. Выводится в виде метаболитов: 1/3 — с мочой, 2/3 — с калом.
нарушения мозгового кровообращения (в том числе при остаточных явлениях после инсульта); лабиринтные нарушения (в том числе для поддерживающей терапии при головокружении, шуме в ушах, нистагме, тошноте и рвоте лабиринтного генеза); болезнь движения (в качестве профилактического средства); профилактика приступов мигрени; болезнь Меньера; профилактика и лечение нарушений периферического кровообращения — облитерирующий атеросклероз, облитерирующий тромбангиит, болезнь Рейно, диабетическая ангиопатия, акроцианоз.
режим дозирования устанавливают индивидуально. Обычно назначают по 25–50–75 мг 3 раза в сутки после еды. Для достижения максимального терапевтического эффекта циннаризин следует принимать непрерывно в течение нескольких месяцев.
повышенная чувствительность к циннаризину.
возможны сонливость, ощущение сухости во рту, диспептические явления, аллергические реакции в виде кожной сыпи.
в начале лечения следует воздерживаться от потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенного внимания. При длительном применении рекомендуют проводить контрольные исследования функции печени, почек, а также состава периферической крови.