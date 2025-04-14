Киев
Циннаризин Софарма (Cinnarizin Sopharma)

Циннаризин Софарма (Cinnarizin Sopharma)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 299 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
69,95 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
71,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
71,40 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
71,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
61,45 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
82,01
Экономия при брони: -3,78 грн
78,23 грн
Мелисса
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
73,60 грн
Колонтаевская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
73,60 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
71,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
75,70
Экономия при брони: -5,92 грн
69,78 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
76,14
Экономия при брони: -13,03 грн
63,11 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
70,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
69,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
72,52
Экономия при брони: -9,41 грн
63,11 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
82,20
Экономия при брони: -3,10 грн
79,10 грн
Софья
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
73,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
67,92 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
69,90 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
70,10 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
76,42
Экономия при брони: -7,85 грн
68,57 грн
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