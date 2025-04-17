Циннаризин Софарма (Cinnarizin Sopharma)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
72,26
Экономия при брони: -11,25 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
82,10
Экономия при брони: -5,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
77,59
Экономия при брони: -16,55 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
83,60
Экономия при брони: -6,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
77,06
Экономия при брони: -16,05 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
77,70
Экономия при брони: -16,66 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
71,74
Экономия при брони: -9,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
73,14
Экономия при брони: -10,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
82,00
Экономия при брони: -5,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
73,62
Экономия при брони: -14,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
75,44
Экономия при брони: -15,91 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
83,60
Экономия при брони: -6,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
82,00
Экономия при брони: -5,10 грн