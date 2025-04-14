Циннаризин Софарма (Cinnarizin Sopharma)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 230 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
76,84
Экономия при брони: -16,02 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
77,86
Экономия при брони: -17,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
77,82
Экономия при брони: -7,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
83,70
Экономия при брони: -7,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
82,30
Экономия при брони: -5,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
76,11
Экономия при брони: -11,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
77,64
Экономия при брони: -10,53 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
82,30
Экономия при брони: -5,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
72,50
Экономия при брони: -7,63 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
72,80
Экономия при брони: -7,93 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
73,70
Экономия при брони: -6,14 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
75,76
Экономия при брони: -9,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
77,00
Экономия при брони: -11,13 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
75,31
Экономия при брони: -12,73 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
73,56
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
72,11
Экономия при брони: -3,37 грн