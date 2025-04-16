Циннаризин Софарма (Cinnarizin Sopharma)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 17 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
72,25
Экономия при брони: -7,96 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Подорожник
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
82,10
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
80,16
Экономия при брони: -4,16 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
76,95
Экономия при брони: -12,42 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
77,81
Экономия при брони: -13,28 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
82,10
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Аптека бам
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
83,60
Экономия при брони: -7,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
82,10
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
77,52
Экономия при брони: -17,20 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Аптека24
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
76,95
Экономия при брони: -16,75 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
75,80
Экономия при брони: -15,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
82,10
Экономия при брони: -6,00 грн