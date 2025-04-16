Киев
Циннаризин Софарма (Cinnarizin Sopharma)

Циннаризин Софарма (Cinnarizin Sopharma)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 105 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 17 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
72,25
Экономия при брони: -7,96 грн
64,29 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
74,27 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
82,10
Экономия при брони: -6,00 грн
76,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
80,16
Экономия при брони: -4,16 грн
76,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
65,53 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
67,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
63,42 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
67,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
76,95
Экономия при брони: -12,42 грн
64,53 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
77,81
Экономия при брони: -13,28 грн
64,53 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
82,10
Экономия при брони: -6,00 грн
76,10 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
59,63 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
83,60
Экономия при брони: -7,50 грн
76,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
82,10
Экономия при брони: -6,00 грн
76,10 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
77,52
Экономия при брони: -17,20 грн
60,32 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
60,20 грн
Аптека24
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
80,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
76,95
Экономия при брони: -16,75 грн
60,20 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
75,80
Экономия при брони: -15,60 грн
60,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
82,10
Экономия при брони: -6,00 грн
76,10 грн
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