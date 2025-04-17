Киев
Циннаризин Софарма (Cinnarizin Sopharma)

Циннаризин Софарма (Cinnarizin Sopharma)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 64 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
67,80 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
76,22
Экономия при брони: -2,29 грн
73,93 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
67,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
82,00
Экономия при брони: -4,70 грн
77,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
74,51
Экономия при брони: -14,68 грн
59,83 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
82,00
Экономия при брони: -4,70 грн
77,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
58,09 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
77,01
Экономия при брони: -11,64 грн
65,37 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
58,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
82,10
Экономия при брони: -4,80 грн
77,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
75,68
Экономия при брони: -15,85 грн
59,83 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
58,34 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
72,95
Экономия при брони: -13,06 грн
59,89 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
67,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
74,50
Экономия при брони: -14,65 грн
59,85 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
69,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
75,28
Экономия при брони: -6,69 грн
68,59 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
82,00
Экономия при брони: -4,70 грн
77,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
61,35 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
72,23
Экономия при брони: -4,98 грн
67,25 грн
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