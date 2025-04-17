Циннаризин Софарма (Cinnarizin Sopharma)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
76,22
Экономия при брони: -2,29 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
82,00
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
74,51
Экономия при брони: -14,68 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
82,00
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
77,01
Экономия при брони: -11,64 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
82,10
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
75,68
Экономия при брони: -15,85 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
72,95
Экономия при брони: -13,06 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
74,50
Экономия при брони: -14,65 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
75,28
Экономия при брони: -6,69 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
82,00
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
72,23
Экономия при брони: -4,98 грн