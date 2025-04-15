Киев
Циннаризин Софарма (Cinnarizin Sopharma)

Циннаризин Софарма (Cinnarizin Sopharma)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 180 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
82,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
64,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
71,87
Экономия при брони: -7,06 грн
64,81 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
64,50 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
82,20 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
66,55 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
69,30 грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
0.7 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
65,60 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
74,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
82,20 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
77,16
Экономия при брони: -14,20 грн
62,96 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
75,75
Экономия при брони: -10,78 грн
64,97 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
82,20 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
81,90 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
81,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
65,12 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
70,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
76,40 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
81,80 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, пл. Кропивницкого, 2
0.9 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
82,00 грн
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