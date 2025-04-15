Циннаризин Софарма (Cinnarizin Sopharma)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 180 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
71,87
Экономия при брони: -7,06 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Аптека доброго дня
Львов, ул. Госпитальная, 11
0.7 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
77,16
Экономия при брони: -14,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
75,75
Экономия при брони: -10,78 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
D.s.
Львов, пл. Кропивницкого, 2
0.9 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma