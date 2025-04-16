Киев
Циннаризин Софарма (Cinnarizin Sopharma)

Циннаризин Софарма (Cinnarizin Sopharma)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 155 аптеках в Кривой Рог
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Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
81,90
Экономия при брони: -5,60 грн
76,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
73,92
Экономия при брони: -12,11 грн
61,81 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
60,30 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
74,86
Экономия при брони: -13,86 грн
61,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
76,58
Экономия при брони: -9,53 грн
67,05 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
62,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
77,00
Экономия при брони: -15,14 грн
61,86 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
76,82
Экономия при брони: -11,57 грн
65,25 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
60,44 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
72,58
Экономия при брони: -7,33 грн
65,25 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
64,05 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
75,18
Экономия при брони: -9,93 грн
65,25 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
62,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
70,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
74,98
Экономия при брони: -11,26 грн
63,72 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
76,84
Экономия при брони: -13,12 грн
63,72 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
72,99
Экономия при брони: -9,27 грн
63,72 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
75,36
Экономия при брони: -8,32 грн
67,04 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
68,30 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Циннаризин Софарма таблетки 25 мг блистер №50
Sopharma
77,00
Экономия при брони: -16,00 грн
61,00 грн
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