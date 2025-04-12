Сорбилакт® (Sorbilact)
Сорбилакт инструкция по применению
Состав
Сорбитол - 200 г/1000 мл
Натрия лактат - 19 г/1000 мл
Натрия хлорид - 6 г/1000 мл
Кальция хлорид - 0,1 г/1000 мл
Калия хлорид - 0,3 г/1000 мл
Магния хлорид - 0,2 г/1000 мл
Фармакологические свойства
плазмозамещающий р-р. Оказывает противошоковое, энергетическое, дезинтоксикационное, диуретическое и стимулирующее кишечник действие; способствует устранению метаболического ацидоза. Основными фармакологически активными веществами препарата являются сорбитол (в гипертонической концентрации) и натрия лактат (в изотонической концентрации).
Сорбитол быстро включается в метаболизм, 80–90% его утилизируется в печени и накапливается в виде гликогена, 5% откладывается в ткани мозга, миокарде и скелетных мышцах, 6–12% выводится с мочой. В печени сорбитол вначале превращается во фруктозу, которая в дальнейшем трансформируется в глюкозу, а затем — в гликоген. Часть сорбитола расходуется для экстренных энергетических нужд, остальной депонируется в виде гликогена. Гипертонический р-р сорбитола обладает осмотическими свойствами и выраженной способностью усиливать диурез.
При введении в сосудистое русло натрия лактата высвобождаются натрий, СО2 и Н2О, образуя гидрокарбонат натрия, который приводит к повышению щелочного резерва крови. В отличие от р-ра гидрокарбоната, коррекция метаболического ацидоза при использовании натрия лактата происходит постепенно по мере включения его в обмен веществ; при этом не возникает резких колебаний рН. Фармакологическую активность проявляет только 50% введенного натрия лактата (L-изомер), вторая половина препарата (D-изомер) не метаболизируется и выводится с мочой. Действие натрия лактата проявляется через 20–30 мин после введения.
Показания Сорбилакт
для дезинтоксикации, улучшения микроциркуляции, коррекции КОР, улучшения гемодинамики при травматическом, операционном, гемолитическом и ожоговом шоке (с учетом осмолярности крови и мочи), в послеоперационный период (после полостных операций, при послеоперационных парезах кишечника с профилактической и лечебной целью); при острой печеночно-почечной недостаточности (в ранней стадии), хроническом пиелонефрите в фазе обострения, хроническом гепатите, при повышенном внутричерепном давлении в случае отека головного мозга.
Применение Сорбилакт
в/в струйно или капельно (со скоростью 60–80 капель в минуту). При травматическом, ожоговом, послеоперационном, гемолитическом шоке — по 200–400–600 мл (3–10 мл на 1 кг массы тела больного), вначале струйно, затем капельно; при необходимости вводят повторно. При хроническом гепатите вводят по 200 мл (3,5 мл на 1 кг массы тела) капельно однократно и повторно, ежедневно или через день. При острой кровопотере — по 1500–1800 мл (до 25 мл на 1 кг массы тела). В предоперационный период и после оперативных вмешательств в дозе 400 мл (6–7 мл на 1 кг массы тела) капельно, однократно или повторно, ежедневно в течение 3–5 дней. При облитерирующих заболеваниях кровеносных сосудов вводят из расчета 8–10 мл на 1 кг массы тела в/в капельно через день; на курс лечения — 10 инфузий. При острой печеночно-почечной недостаточности в дозе 200–400 мл (2,5–6,5 мл на 1 кг массы тела) в/в капельно или струйно (повторно через 8–12 ч). Для профилактики послеоперационного пареза кишечника — 150–300 мл (2,5–5 мл на 1 кг массы тела) однократно капельно; возможны повторные инфузии препарата каждые 12 ч в течение первых 2–3 сут после оперативного вмешательства. Для лечения послеоперационного пареза — в дозе 200–400 мл (3,5–6,5 мл на 1 кг массы тела) капельно, каждые 8 ч до нормализации моторики кишечника. При отеке мозга — вначале струйно, затем капельно (60–80 капель/мин) в дозе 5–10 мл на 1 кг массы тела. При значительной дегидратации Сорбилакт вводят только капельно (не более 200 мл р-ра в сутки).
Противопоказания
алкалоз, состояния, когда ограничено введение жидкости (инсульт, тромбоэмболия, декомпенсированная сердечная недостаточность, АГ III степени).
Побочные эффекты
алкалоз или дегидратация (вследствие гиперосмолярности р-ра).
Особые указания
препарат применяют, контролируя осмолярность крови и мочи, а также КОР. Введение Сорбилакта больным сахарным диабетом необходимо осуществлять под контролем уровня глюкозы в крови.
Взаимодействия
нельзя смешивать с фосфат- и карбонатсодержащими р-рами.
Передозировка
проявляется алкалозом и дегидратацией; введение препарата немедленно прекращают.
Условия хранения
при температуре 2–24 °С в сухом, защищенном от света месте.