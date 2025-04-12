в/в струйно или капельно (со скоростью 60–80 капель в минуту). При травматическом, ожоговом, послеоперационном, гемолитическом шоке — по 200–400–600 мл (3–10 мл на 1 кг массы тела больного), вначале струйно, затем капельно; при необходимости вводят повторно. При хроническом гепатите вводят по 200 мл (3,5 мл на 1 кг массы тела) капельно однократно и повторно, ежедневно или через день. При острой кровопотере — по 1500–1800 мл (до 25 мл на 1 кг массы тела). В предоперационный период и после оперативных вмешательств в дозе 400 мл (6–7 мл на 1 кг массы тела) капельно, однократно или повторно, ежедневно в течение 3–5 дней. При облитерирующих заболеваниях кровеносных сосудов вводят из расчета 8–10 мл на 1 кг массы тела в/в капельно через день; на курс лечения — 10 инфузий. При острой печеночно-почечной недостаточности в дозе 200–400 мл (2,5–6,5 мл на 1 кг массы тела) в/в капельно или струйно (повторно через 8–12 ч). Для профилактики послеоперационного пареза кишечника — 150–300 мл (2,5–5 мл на 1 кг массы тела) однократно капельно; возможны повторные инфузии препарата каждые 12 ч в течение первых 2–3 сут после оперативного вмешательства. Для лечения послеоперационного пареза — в дозе 200–400 мл (3,5–6,5 мл на 1 кг массы тела) капельно, каждые 8 ч до нормализации моторики кишечника. При отеке мозга — вначале струйно, затем капельно (60–80 капель/мин) в дозе 5–10 мл на 1 кг массы тела. При значительной дегидратации Сорбилакт вводят только капельно (не более 200 мл р-ра в сутки).