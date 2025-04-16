Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
395,00
Экономия при брони: -25,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
434,91
Экономия при брони: -22,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
437,31
Экономия при брони: -82,49 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
411,35
Экономия при брони: -48,31 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
431,68
Экономия при брони: -35,39 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
391,00
Экономия при брони: -36,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
416,41
Экономия при брони: -63,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
410,56
Экономия при брони: -57,27 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
391,00
Экономия при брони: -36,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
406,69
Экономия при брони: -26,07 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
391,00
Экономия при брони: -36,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 96-Б
3.0 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
436,27
Экономия при брони: -59,10 грн