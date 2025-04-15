Львов (адрес не указан)
Доступно в 37 аптеках в Львов
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
449,69
Экономия при брони: -24,89 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
376,20
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
376,20
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
405,83
Экономия при брони: -20,54 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
414,70
Экономия при брони: -39,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
395,00
Экономия при брони: -20,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
435,40
Экономия при брони: -58,41 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Васильковского, 1
1.4 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
414,70
Экономия при брони: -39,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 12 мин
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
426,50
Экономия при брони: -14,35 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 12 мин
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
2.3 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
401,38
Экономия при брони: -59,45 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
2.3 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 93
2.7 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
395,00
Экономия при брони: -20,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
381,54
Экономия при брони: -18,15 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Линкольна Авраама, 29
3.3 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм