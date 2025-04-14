Днепр (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
421,86
Экономия при брони: -53,79 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
412,38
Экономия при брони: -36,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
428,78
Экономия при брони: -31,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
436,77
Экономия при брони: -39,94 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
435,90
Экономия при брони: -52,41 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
390,74
Экономия при брони: -27,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
417,20
Экономия при брони: -54,15 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
388,45
Экономия при брони: -13,36 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
411,59
Экономия при брони: -19,11 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
418,29
Экономия при брони: -22,11 грн
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
452,94
Экономия при брони: -26,08 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
3.8 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
441,86
Экономия при брони: -29,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
439,21
Экономия при брони: -62,22 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
442,23
Экономия при брони: -65,24 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
391,00
Экономия при брони: -34,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
428,99
Экономия при брони: -32,16 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
422,53
Экономия при брони: -29,47 грн