Винница (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
440,62
Экономия при брони: -46,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
395,00
Экономия при брони: -8,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
382,13
Экономия при брони: -20,64 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
410,68
Экономия при брони: -66,13 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
395,00
Экономия при брони: -8,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
367,24
Экономия при брони: -23,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
408,75
Экономия при брони: -64,57 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
414,70
Экономия при брони: -28,10 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
395,00
Экономия при брони: -8,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
390,06
Экономия при брони: -45,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
414,70
Экономия при брони: -28,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
437,60
Экономия при брони: -64,11 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 46
1.9 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
414,70
Экономия при брони: -28,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 9
2.8 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
415,50
Экономия при брони: -28,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. Лукьяненко Левка, 2
3.1 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 126
3.2 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм