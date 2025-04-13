Киев (адрес не указан)
Доступно в 220 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
414,70
Экономия при брони: -44,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
427,66
Экономия при брони: -30,83 грн
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
421,46
Экономия при брони: -15,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
455,40
Экономия при брони: -69,16 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
434,20
Экономия при брони: -37,56 грн
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
427,91
Экономия при брони: -21,95 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
414,70
Экономия при брони: -44,30 грн
Подорожник
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
2.1 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптекарь
Киев, ул. Жилянская, 69/71
2.2 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
2.6 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.6 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Киев, пл. Вокзальная, 1
2.7 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
421,19
Экономия при брони: -65,73 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
400,48
Экономия при брони: -25,88 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
414,70
Экономия при брони: -44,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
399,53
Экономия при брони: -19,78 грн