Киев
Сорбилакт® (Sorbilact)

Сорбилакт® (Sorbilact)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 47 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
410,22
Экономия при брони: -13,34 грн
396,88 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
388,26 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
387,57 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
300,99 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
399,93
Экономия при брони: -66,62 грн
333,31 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
371,32 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
414,70
Экономия при брони: -26,50 грн
388,20 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
402,06
Экономия при брони: -23,97 грн
378,09 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
390,00 грн
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
422,79 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 18:30
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
400,30
Экономия при брони: -21,48 грн
378,82 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
409,77
Экономия при брони: -24,74 грн
385,03 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
434,00
Экономия при брони: -21,07 грн
412,93 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
426,88
Экономия при брони: -48,82 грн
378,06 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
402,79
Экономия при брони: -24,41 грн
378,38 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 37-А
3.7 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
406,42 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
433,13
Экономия при брони: -55,07 грн
378,06 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
411,66
Экономия при брони: -37,32 грн
374,34 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 8
3.9 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
436,69
Экономия при брони: -24,76 грн
411,93 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 147/4
4.0 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
361,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
439,79
Экономия при брони: -62,30 грн
377,49 грн
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