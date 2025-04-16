Николаев (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
410,22
Экономия при брони: -13,34 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
399,93
Экономия при брони: -66,62 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
414,70
Экономия при брони: -26,50 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
402,06
Экономия при брони: -23,97 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
400,30
Экономия при брони: -21,48 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
409,77
Экономия при брони: -24,74 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
434,00
Экономия при брони: -21,07 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
426,88
Экономия при брони: -48,82 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
402,79
Экономия при брони: -24,41 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 37-А
3.7 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
433,13
Экономия при брони: -55,07 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
411,66
Экономия при брони: -37,32 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 8
3.9 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
436,69
Экономия при брони: -24,76 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 147/4
4.0 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
439,79
Экономия при брони: -62,30 грн