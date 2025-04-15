Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках в Запорожье
Народная аптека
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Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
391,00
Экономия при брони: -28,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
430,48
Экономия при брони: -43,65 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
376,22
Экономия при брони: -13,22 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
435,61
Экономия при брони: -73,87 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
434,04
Экономия при брони: -47,21 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
414,78
Экономия при брони: -51,78 грн
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
464,77
Экономия при брони: -55,77 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
442,73
Экономия при брони: -55,90 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
440,04
Экономия при брони: -78,72 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
436,77
Экономия при брони: -49,94 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
450,60
Экономия при брони: -17,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
434,77
Экономия при брони: -73,70 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
3.7 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Народная аптека
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
4.2 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
420,16
Экономия при брони: -26,26 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
439,83
Экономия при брони: -53,00 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
414,70
Экономия при брони: -37,70 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
441,82
Экономия при брони: -54,99 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 42
4.8 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
441,29
Экономия при брони: -84,88 грн