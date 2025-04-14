Киев
Сорбилакт® (Sorbilact)

Сорбилакт® (Sorbilact)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 66 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
360,56 грн
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
381,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
434,00
Экономия при брони: -37,17 грн
396,83 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
410,17
Экономия при брони: -16,67 грн
393,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
376,87
Экономия при брони: -13,62 грн
363,25 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
363,00 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
434,00
Экономия при брони: -21,71 грн
412,29 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
430,27
Экономия при брони: -17,87 грн
412,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
434,24
Экономия при брони: -22,31 грн
411,93 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
422,45
Экономия при брони: -59,26 грн
363,19 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
409,22
Экономия при брони: -60,01 грн
349,21 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
411,83
Экономия при брони: -55,16 грн
356,67 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
379,20
Экономия при брони: -15,25 грн
363,95 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
377,70 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
322,10 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
389,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
437,47
Экономия при брони: -25,00 грн
412,47 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
415,50
Экономия при брони: -58,83 грн
356,67 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
414,70
Экономия при брони: -37,00 грн
377,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Греческая, 46
3.6 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
316,05 грн
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
327,03 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
401,50 грн
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
408,41 грн
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