Одесса (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
434,00
Экономия при брони: -37,17 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
410,17
Экономия при брони: -16,67 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
376,87
Экономия при брони: -13,62 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
434,00
Экономия при брони: -21,71 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
430,27
Экономия при брони: -17,87 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
434,24
Экономия при брони: -22,31 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
422,45
Экономия при брони: -59,26 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
409,22
Экономия при брони: -60,01 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
411,83
Экономия при брони: -55,16 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
379,20
Экономия при брони: -15,25 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
437,47
Экономия при брони: -25,00 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
415,50
Экономия при брони: -58,83 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
414,70
Экономия при брони: -37,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Греческая, 46
3.6 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм