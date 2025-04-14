Киев
Сорбилакт® (Sorbilact)

Сорбилакт® (Sorbilact)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 130 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
389,93 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
406,87 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
389,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
400,45
Экономия при брони: -40,91 грн
359,54 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
409,53 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
381,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
370,88 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
351,10 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
350,86 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
318,40 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
324,46 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
386,88 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
408,05 грн
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
463,48 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
466,54 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
318,13 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
327,02 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 38
1.7 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
389,06 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
382,73 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
382,68 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
383,22 грн
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
440,91 грн
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