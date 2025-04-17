Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках в Чернигов
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
403,54
Экономия при брони: -23,15 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
429,77
Экономия при брони: -73,19 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
381,02
Экономия при брони: -24,77 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
369,13
Экономия при брони: -12,41 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
389,76
Экономия при брони: -14,88 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
408,45
Экономия при брони: -12,01 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
414,70
Экономия при брони: -17,60 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
441,74
Экономия при брони: -45,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
418,58
Экономия при брони: -25,11 грн
Аптека низкие цены №1
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
434,04
Экономия при брони: -21,37 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
411,20
Экономия при брони: -64,22 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
414,70
Экономия при брони: -17,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 35
3.0 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
3.0 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
414,70
Экономия при брони: -17,60 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Мира, 201
3.0 км
Сорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
414,70
Экономия при брони: -17,60 грн