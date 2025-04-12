ЗГТ следует применять только для лечения постменопаузальных нарушений, оказывающих негативное влияние на качество жизни. Необходимо тщательно взвешивать соотношение польза/риск для каждого случая терапии не менее 1 раза в год. ЗГТ необходимо проводить только в том случае, когда польза превалирует над рисками.

Данные о рисках, связанных с ЗГТ при лечении преждевременной менопаузы, ограничены. Однако, благодаря низкому значению абсолютного риска у женщин более молодого возраста, соотношение пользы и рисков у этих женщин более благоприятно, чем у женщин старшего возраста.

Медицинское обследование/консультация . Перед началом или возобновлением ЗГТ следует подробно изучить анамнез пациентки (в том числе и семейный анамнез) и выполнить физикальное обследование (включая исследования органов малого таза и молочных желез), учитывая противопоказания, предостережения и периодически повторять подобные обследования. Частота и характер этих обследований должны основываться на существующих нормах медицинской практики с учетом индивидуальных особенностей каждой женщины и включать в себя, помимо всего, маммографию. Женщин следует проинформировать о необходимости обращать внимание на возможные изменения молочных желез и в случае их наличия немедленно сообщать об этом врачу.

При наличии у пациентки пролактиномы, необходимо проводить регулярное медицинское обследование через короткие интервалы времени (включая регулярное измерение уровня пролактина).

Требующие наблюдения ситуации.

Необходимо тщательно контролировать состояние пациентки, у которой в анамнезе или в настоящее время иммется одно из нижеперечисленных заболеваний или указанные состояния имелись/ухудшалось их течение во время беременности или предыдущей гормональной терапии (в том числе и препаратом Прогинова):

• лейомиома (миома матки) или эндометриоз;

• тромбоэмболии в анамнезе или наличие соответствующих факторов риска (см. ниже);

• факторы риска эстрогензависимых опухолей (например рака молочной железы I степени у пациентки);

• АГ;

• диабет (сахарный диабет) с поражением/без поражения сосудов;

• желчнокаменная болезнь;

• заболевания печени (в т.ч. аденома печени);

• мигрень или (сильная) головная боль;

• системная красная волчанка;

• гиперплазия эндометрия в анамнезе (см. ниже);

• фиброзно-кистозная мастопатия;

• эпилепсия;

• БА;

• отосклероз;

• синдром Дабина-Джонсона или Ротора;

• серповидноклеточная анемия;

• идиопатическая желтуха беременных и тяжелое течение зуда беременных в анамнезе;

• тяжелое ожирение;

• малая хорея;

• наследственный ангионевротический отек.

Состояния, требующие немедленного прекращения лечения . Лечение должно быть прекращено при возникновении противопоказания, а также в следующих случаях:

— развитие желтухи или печеночной недостаточности;

— рецидив холестатической желтухи или холестатического зуда, которые отмечены впервые во время беременности или при предыдущем применении половых гормонов;

— значительное повышение АД;

— первое появление головных болей по типу мигрени;

— частые и необычно сильные головные боли, которые возникают впервые, или другие симптомы, которые могут быть продромальными признаками нарушений мозгового кровообращения;

— симптомы тромбоза или подозрение на их наличие;

— нарушение четкости зрения и другие подобные расстройства;

— беременность.

Возможное синергетическое увеличение риска тромбоза следует рассматривать у женщин, у которых имеется несколько факторов риска одновременно или один из факторов риска является более выраженным. В этом случае данный повышенный риск может быть большим, чем при наличии нескольких факторов риска одновременно. ЗГТ не следует назначать в случае отрицательной оценки соотношения польза/риск.

Гиперплазия эндометрия . Риск гиперплазии эндометрия и рака эндометрия повышается в случае длительной монотерапии эстрогенами (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Для снижения этого риска необходимо сочетать прием эстрогенов с прогестагенами у женщин, которым не проводили гистерэктомию (также см. ПРИМЕНЕНИЕ).

В первые месяцы лечения возможны незначительные кровотечения или периодические кровянистые выделения.

В случае частых нерегулярных кровотечений, продолжительных или повторяющихся:

— кровотечений, возникающих после курса лечения,

— кровотечений, которые не прекращаются после окончания лечения,

должна быть установлена их причина и выполнена биопсия эндометрия для исключения злокачественного перерождения эндометрия.

Некомпенсированная стимуляция эстрогенами может вызвать предзокачественное или злокачественное перерождение остаточных очагов эндометриоза. Если гистерэктомию выполняли с целью хирургического лечения эндометриоза, рекомендуется прием прогестагенов в качестве дополнения заместительной терапии эстрогенами, особенно если обнаружены остаточные явления эндометриоза.

После прекращения лечения риск может оставаться повышенным в течение не менее 10 лет.

Рак молочной железы . На основании плацебо-контролируемого рандомизированного клинического исследования «Женская инициатива за здоровье» (WHI) и эпидемиологических исследований, в том числе «Исследование миллионов женщин» (MWS), был определен повышенный риск развития рака молочной железы у женщин, которые в течение нескольких лет принимали эстроген, комбинацию эстрогенов и прогестагенов или тиболон в рамках ЗГТ (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Риск развития рака молочной железы у женщин, принимающих комбинированные эстроген-прогестагенную терапию возникает после 3 лет. После нескольких лет приема все варианты ЗГТ демонстрируют повышенный риск, который повышается при увеличении продолжительности лечения, но через несколько лет (в течение максимум 5 лет) после лечения возвращается к исходному уровню риска , который отвечает отдельной возрастной категории.

В исследовании MWS относительный уровень риска рака молочной железы при ЗГТ конъюгированными эквинными эстрогенами или эстрадиолом был выше при добавлении прогестагенов, при этом уровень риска не зависел от типа прогестагена и режима ЗГТ (непрерывный или последовательный прием прогестагена). Не обнаружено каких-либо указаний на различия уровня риска в зависимости от разных способов применения.

В исследовании WHI, при применении непрерывной комбинированной терапии конъюгированными эквинными эстрогенами с медроксипрогестерона ацетатом обнаружили опухоли молочных желез, для которых были характерны большие размеры и более частое метастазирование в регионарные лимфатические узлы, чем в группе плацебо.

ЗГТ, в частности комбинированное лечение эстрогенами и прогестагенами, повышает плотность снимков при маммографических исследованиях, что может в некоторых случаях негативно повлиять на диагностику рака молочной железы.

Венозная тромбоэмболия (ВТЭ) . ЗГТ сопровождается незначительным повышением относительного риска венозной тромбоэмболии (ВТЭ) (тромбоза глубоких вен или тромбоэмболии легочной артерии). В контролируемом рандомизированном клиническом исследовании и в эпидемиологических исследованиях был установлен увеличение риска в 2–3 раза у женщин, получавших курс лечения, по сравнению с женщинами, которые его не получали. По оценкам на 1000 женщин, не получавших терапию указанными гормональными препаратами, за 5-летний период приходится около 3 случаев ВТЭ в возрастной категории от 50 до 59 лет и 8 случаев в возрастной категории от 60 до 69 лет.

Согласно такой оценке на 1000 здоровых женщин, которые будут применять препарат для ЗГТ в течение 5 лет, будет от 2 до 6 дополнительных случаев (оптимальный показатель = 4) ВТЭ в возрастной категории от 50 до 59 лет и от 5 до^15 случаев (оптимальный показатель = 9) в возрастной категории от 60 до 69 лет. Развитие ВТЭ более вероятно в течение первого года ЗГТ, чем в дальнейшем.

К известным факторам ВТЭ относятся:

• соответствующая семейная или личная склонность;

• ожирение (ИМТ >30^кг/м2);

• системная красная волчанка (СКВ);

• пожилой возраст;

• обширные хирургические вмешательства;

• длительная иммобилизация;

• беременность/послеродовой период;

• рак.

ЗГТ противопоказана, если тромбофилические расстройства выявлены у членов семьи и/или если расстройства являются тяжелыми (например, дефицит антитромбина, протеина S или протеина С или комбинация указанных расстройств). Для женщин, уже принимающих постоянную антикоагулянтную терапию, следует тщательно взвесить пользу и риски применения ЗГТ.

В настоящее время не существует консенсуса относительно потенциальной роли варикозного расширения вен в развитии ВТЭ.

У пациенток с наличием ВТЭ в анамнезе или установленной склонностью развития тромбозов (тромбофилия), существует повышенный риск ВТЭ. ЗГТ может повышать этот риск. Наличие значительной семейной, личной склонности к тромбоэмболиям или рецидивирующему спонтанному прерыванию беременности в анамнезе должно быть определено для исключения склонности к развитию тромбозов. До проведения точной оценки факторов тромбофилии или до начала лечения антикоагулянтами проведение ЗГТ этим пациенткам противопоказано. Для женщин, уже получавших лечение антикоагулянтами, необходимо тщательно взвесить соотношение польза/риск ЗГТ.

Риск развития ВТЭ может временно увеличиваться в результате длительной иммобилизации, тяжелой травмы или обширного хирургического вмешательства. Как и у всех пациентов в постоперационном периоде, следует тщательно проводить профилактику ВТЭ. Если после оперативного вмешательства, в частности на органах брюшной полости или ортопедической операции на нижних конечностях, предполагается продолжительная иммобилизация, следует обеспечить временный перерыв ЗГТ на 4–6 недель до запланированной операции. ЗГТ может быть продолжена только после полного восстановления двигательной активности женщины.

Если ВТЭ развивается после начала ЗГТ, прием препарата следует прекратить. Пациентки должны быть проинформированы о необходимости немедленно сообщать врачу о наличии подозрения на появление возможных симптомов тромбоэмболии (таких как отек нижней конечности, который сопровождается болью, внезапные боли в области грудной клетки, одышка).

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) . Результаты одного контролируемого рандомизированного клинического исследования не продемонстрировали преимуществ для сердечно-сосудистой системы ЗГТ с применением комбинации конъюгированных эквинных эстрогенов и МПА в непрерывном режиме. Результаты двух крупных клинических исследований (исследования WHI и HERS (Исследование сердца и эстроген/прогестиновой заместительной терапии)) указывают на увеличение риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы в течение первого года применения, при этом не было обнаружено преимуществ для общего состояния здоровья женщин.

Существует мало данных контролируемых рандомизированных исследований других препаратов, которые применяют для ЗГТ, в которых изучали влияние на заболевание сердечно-сосудистой системы или летальность.

Комбинированная эстроген-прогестагенная терапия . Относительный риск возникновения ИБС на фоне применения комбинированной эстроген-прогестагенной ЗГТ несколько увеличен. Поскольку базовый абсолютный риск ИБС в значительной степени зависит от возраста, количество дополнительных случаев ИБС, обусловленных применением эстрогенов и прогестагенов, очень мало у здоровых женщин в близком к менопаузе возрасте, но будет повышаться в старшем возрасте.

Монотерапия эстрогенами . Данные рандомизированных контролируемых исследований не продемонстрировали повышенный риск ИБС у женщин после гистерэктомии, получающих монотерапию эстрогенами.

Острое нарушение мозгового кровообращения . В масштабном рандомизированном клиническом исследовании (исследование WHI) было выявлено повышение риска острых нарушений мозгового кровообращения (в качестве вторичной конечной точки) у здоровых женщин при ЗГТ с применением комбинации конъюгированных эквинных эстрогенов и МПА в непрерывном режиме.

По оценке на 1000 женщин, которым не назначают ЗГТ, за период продолжительностью 5 лет возникает около 3 случаев острых нарушений мозгового кровообращения в возрастной категории от 50 до 59 лет и 11 случаев в возрастной категории от 60 до 69 лет.

На 1000 женщин, которые в течение 5 лет принимают комбинацию конъюгированных эквинных эстрогенов и МПА, количество дополнительных нарушений мозгового кровообращения следующее: в возрастной категории от 50 до 59 лет – от 0 до 3 случаев (оптимальный показатель = 1), а в возрастной категории от 60 до 69 лет – от 1 до 9 случаев (оптимальный показатель = 4).

Рак яичников Длительное применение (в течение не менее 5–10 лет) эстрогенов в качестве монотерапии при ЗГТ женщин, которым была выполнена гистерэктомия, согласно многочисленным эпидемиологическимм исследованиям связывают с повышенным риском рака яичников. В настоящее время нельзя установить, не связано ли длительное применение комбинации эстрогенов/прогестинов в качестве ЗГТ с другими рисками.

Другие состояния . Пациентки с редкой наследственной непереносимостью фруктозы, нарушением всасывания глюкозы, галактозы или дефицитом сахаразы-изомальтазы не должны принимать препарат Прогинова.

Эстрогены могут вызвать задержку жидкости в организме. За пациентками с функциональными нарушениями сердца и печени, следует осуществлять тщательное наблюдение. За пациентками с терминальной стадией почечной недостаточности также следует тщательно наблюдать, поскольку следует ожидать повышения концентрации действующего вещества препарата Прогинова в плазме крови.

Женщинам с повышенным уровнем ТГ плазмы крови в анамнезе требуется особое наблюдение во время ЗГТ эстрогенами и эстрогенами/прогестинами, поскольку в рамках лечения эстрогенами при этих обстоятельствах отмечались редкие случаи значительного повышения концентрации ТГ в плазме крови, что спровоцировало развитие панкреатита.

Эстрогены повышают концентрацию тироксинсвязывающего глобулина. Это приводит к улучшению общей концентрации гормонов щитовидной железы в плазме крови (определяется с применением протеинсвязывающего йода, уровня Т 4 (хроматографический анализ или радиоиммунный анализ) или уровня Т 3 (радиоиммунный анализ). Всасывание Т 3 уменьшается, что свидетельствует об увеличении тироксинсвязывающего глобулина. Концентрации свободного Т 4 и Т 3 не изменяются. Концентрации других связывающих белков могут повышаться в плазме крови, например транскортина и глобулина, связывающего половые гормоны, что, в свою очередь, приводит к повышению концентрации циркулирующих кортикостероидов или половых гормонов. Концентрации других свободных и биологически активных гормонов не изменяются. Они могут повышать уровень других белков плазмы (ангиотензиноген/ субстрат ренина, α1-антитрипсина, церулоплазмин).

Отсутствуют безоговорочные доказательства улучшения когнитивных свойств благодаря ЗГТ. Исследование WHI указывает на рост риска деменции у получающих ЗГТ с применением комбинации конъюгированных эквинных эстрогенов и МПА в непрерывном режиме женщин старше 65 лет. Неизвестно, касаются ли эти риски также более молодых женщин с налчием постменопаузального синдрома или они связаны с другими препаратами ЗГТ.

У женщин с наследственным ангионевротическим отеком, прием эстрогенов может вызывать или сделать более тяжелыми симптомы ангионевротического отека.

Лечение препаратом Прогинова не оказывает контрацептивного эффекта и не защищает от ВИЧ.

Женщинам с наличием предрасположенности к хлоазме или наличием хлоазмы в анамнезе минимизировать пребывание на открытом солнце или воздействие ультрафиолетового облучения.

Известно, что эстрогены способствуют образованию конкрементов в желчевыделительной системе. У некоторых женщин выявлена склонность к развитию заболеваний желчного пузыря в период приема эстрогенов.

В редких случаях после применения гормональных веществ, входящих в состав препарата Прогинова, наблюдались доброкачественные и реже злокачественные опухоли печени. В отдельных случаях эти опухоли приводили к жизнеугрожающему кровотечению в брюшной полости.

Связь между ЗГТ и развитием АГ не установлена. Сообщалось о незначительных повышениях АД у женщин, получавших ЗГТ, но клинически значимые повышения наблюдались редко. Однако, если в отдельных случаях во время ЗГТ регистрируются стабильно высокие цифры АД, следует рассмотреть возможность прекращения ЗГТ.

Необходимо тщательное наблюдение необходимо за пациентками с нетяжелыми нарушениями функции печени, включая гипербилирубинемию, такую как синдром Дабина-Джонсона или синдром Ротора, а также необходимо периодически контролировать показатели функции печени. В случае ухудшения показателей функции печени следует прекратить ЗГТ.

Хотя ЗГТ может повлиять на периферическую резистентность к инсулину и толерантность к глюкозе, в целом изменение терапии у пациенток с сахарным диабетом, получающих ЗГТ, не требуется. Но в период ЗГТ необходим тщательный мониторинг состояния здоровья женщин с сахарным диабетом.

У некоторых пациенток на фоне ЗГТ могут возникать нежелательные проявления эстрогенной стимуляции, например аномальное маточное кровотечение. Частые или постоянные маточные кровотечения в период терапии являются показанием для проведения комплексной оценки состояния эндометрия.

Фиброзные опухоли матки (миомы) могут увеличиваться в размерах под влиянием эстрогенов. Если это наблюдается, лечение следует прекратить.

Если в ходе лечения наблюдается повторное развитие эндометриоза, рекомендуется прекратить терапию.

Пациенткам с пролактиномой необходимо тщательное медицинское наблюдение (включая периодическое определение уровня пролактина).

В редких случаях могут возникать хлоазмы, особенно у женщин с хлоазмой беременных в анамнезе. Женщинам с предрасположенностью к хлоазме следует избегать воздействия солнечных лучей или ультрафиолетового излучения во время ЗГТ.

Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат противопоказан в период беременности или кормления грудью. Если пациентка забеременела во время применения препарата Прогинова, лечение следует немедленно прекратить.

Большинство доступных в настоящее время эпидемиологических исследований, содержащих данные по случайному непреднамеренному воздействию на плод эстрогенов, не обнаружили тератогенного или токсического воздействия на плод указанных препаратов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Влияние препарата на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами не наблюдалось.