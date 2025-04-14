Одесса (адрес не указан)
Доступно в 241 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1082,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1082,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1113,78
Экономия при брони: -51,32 грн
1062,46 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1136,01
Экономия при брони: -45,98 грн
1090,03 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1135,27
Экономия при брони: -64,21 грн
1071,06 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1102,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1135,03
Экономия при брони: -57,39 грн
1077,64 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1089,80 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1043,31 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1082,50 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1089,80 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1146,84
Экономия при брони: -76,02 грн
1070,82 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1162,38
Экономия при брони: -86,96 грн
1075,42 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1189,30
Экономия при брони: -119,80 грн
1069,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1152,74
Экономия при брони: -59,23 грн
1093,51 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1170,03
Экономия при брони: -77,44 грн
1092,59 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1082,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1094,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1033,86
Экономия при брони: -35,93 грн