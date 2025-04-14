Днепр (адрес не указан)
Доступно в 199 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1094,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1196,01
Экономия при брони: -76,15 грн
1119,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1094,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1060,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1170,84
Экономия при брони: -49,35 грн
1121,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1149,90
Экономия при брони: -70,18 грн
1079,72 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1060,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1171,05
Экономия при брони: -40,37 грн
1130,68 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1088,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1196,80
Экономия при брони: -62,39 грн
1134,41 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1161,24
Экономия при брони: -82,16 грн
1079,08 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1104,11
Экономия при брони: -41,65 грн
1062,46 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1097,63
Экономия при брони: -35,17 грн
1062,46 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1158,93
Экономия при брони: -79,84 грн
1079,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1094,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1055,85 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1094,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1121,73
Экономия при брони: -59,28 грн
1062,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1141,26
Экономия при брони: -58,18 грн
1083,08 грн