Николаев (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1118,34
Экономия при брони: -37,66 грн
1080,68 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1073,11 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1073,90
Экономия при брони: -15,90 грн
1058,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1114,81
Экономия при брони: -57,92 грн
1056,89 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1045,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1045,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1088,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1042,83
Экономия при брони: -56,45 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1167,74
Экономия при брони: -106,16 грн
1061,58 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1058,00 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1074,00
Экономия при брони: -16,00 грн
1058,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1074,00
Экономия при брони: -16,00 грн
1058,00 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1050,72
Экономия при брони: -64,42 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1043,64 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1154,83
Экономия при брони: -87,80 грн
1067,03 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1025,84
Экономия при брони: -57,32 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1056,61 грн