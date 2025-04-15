Львов (адрес не указан)
Доступно в 184 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1094,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1099,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1148,42
Экономия при брони: -106,06 грн
1042,36 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1082,10 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1007,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1082,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1189,30
Экономия при брони: -107,20 грн
1082,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1082,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1167,53
Экономия при брони: -107,33 грн
1060,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1146,04
Экономия при брони: -105,24 грн
1040,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1082,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1194,90
Экономия при брони: -112,80 грн
1082,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1082,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1082,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1089,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1007,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1007,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1082,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1082,10 грн