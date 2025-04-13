Киев (адрес не указан)
Доступно в 723 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1076,00 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1076,00 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1184,60
Экономия при брони: -97,20 грн
1087,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1086,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1093,00 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1007,13 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1126,89
Экономия при брони: -86,09 грн
1040,80 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1017,27 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1170,67
Экономия при брони: -177,94 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1073,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1155,48
Экономия при брони: -101,23 грн
1054,25 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1176,90
Экономия при брони: -90,90 грн
1086,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1076,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1073,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1089,50 грн