Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 174 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1088,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1078,28
Экономия при брони: -41,27 грн
1037,01 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1088,80 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1088,80 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1096,67
Экономия при брони: -135,67 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1078,63 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1103,00
Экономия при брони: -136,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1080,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1088,80 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1080,10 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1088,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1121,27
Экономия при брони: -42,62 грн
1078,65 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1134,36
Экономия при брони: -81,81 грн
1052,55 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1088,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1139,77
Экономия при брони: -83,05 грн
1056,72 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1056,64
Экономия при брони: -87,92 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1035,41
Экономия при брони: -66,47 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1103,00
Экономия при брони: -142,00 грн