Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1089,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1052,00 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1069,01
Экономия при брони: -32,07 грн
1036,94 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1051,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1089,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1074,00
Экономия при брони: -18,60 грн
1055,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1089,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1074,00
Экономия при брони: -18,60 грн
1055,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1079,58 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1155,70
Экономия при брони: -96,05 грн
1059,65 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1089,80 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1035,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1126,34
Экономия при брони: -82,90 грн
1043,44 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1074,00
Экономия при брони: -18,60 грн
1055,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1089,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1052,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1151,56
Экономия при брони: -87,45 грн
1064,11 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1074,00
Экономия при брони: -18,60 грн
1055,40 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1137,93
Экономия при брони: -77,86 грн
1060,07 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1074,00
Экономия при брони: -18,60 грн
1055,40 грн