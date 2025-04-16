Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 153 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1094,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1030,48
Экономия при брони: -62,96 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1059,49 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
988,08
Экономия при брони: -19,08 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1102,27
Экономия при брони: -52,99 грн
1049,28 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1051,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1030,77
Экономия при брони: -63,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1108,46
Экономия при брони: -56,59 грн
1051,87 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1156,04
Экономия при брони: -62,53 грн
1093,51 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1094,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1105,06
Экономия при брони: -46,78 грн
1058,28 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1126,78
Экономия при брони: -85,98 грн
1040,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1094,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1090,59
Экономия при брони: -55,97 грн
1034,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1078,80
Экономия при брони: -44,18 грн
1034,62 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1094,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1066,30
Экономия при брони: -47,48 грн
1018,82 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
988,08
Экономия при брони: -19,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1044,10 грн