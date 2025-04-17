Винница (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1150,87
Экономия при брони: -90,42 грн
1060,45 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1004,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1094,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1151,56
Экономия при брони: -110,76 грн
1040,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1085,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1099,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1041,50 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1085,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1085,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1156,47
Экономия при брони: -96,97 грн
1059,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1153,18
Экономия при брони: -112,38 грн
1040,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1045,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1085,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1121,84
Экономия при брони: -82,68 грн
1039,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1132,09
Экономия при брони: -91,29 грн
1040,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1085,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1176,79
Экономия при брони: -116,59 грн
1060,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1119,64
Экономия при брони: -61,18 грн
1058,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1085,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1041,50 грн