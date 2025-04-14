Харьков (адрес не указан)
Доступно в 196 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1093,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1135,80
Экономия при брони: -79,08 грн
1056,72 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1018,56 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1018,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1157,11
Экономия при брони: -74,65 грн
1082,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1074,00
Экономия при брони: -1,50 грн
1072,50 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1041,77 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1094,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1013,30 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1099,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1150,10
Экономия при брони: -102,29 грн
1047,81 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1032,84 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1033,46 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1039,61 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1132,09
Экономия при брони: -83,98 грн
1048,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1094,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1041,54 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1009,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Прогинова таблетки, покрытые оболочкой 2 мг №21
Zentiva
1064,93 грн