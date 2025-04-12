Перметриновая мазь 4% (Unguentum permetrini 4%)
Перметриновая мазь 4% инструкция по применению
Состав
действующее вещество: перметрин;
1 г мази содержит 40 мг перметрина;
вспомогательные вещества: этанол 96%, карбомер 980, триэтаноламин, вода очищенная.
Лекарственная форма
Мазь.
Основные физико-химические свойства: гелеобразная масса от белого до кремового цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, действующие на эктопаразиты, включая чесоточных клещей. Код АТС Р03А С04.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Перметрин представляет собой смесь цис- и трансизомеров синтетического пиретроида. Это инсектицидное и акарицидное средство для наружного применения, действующее на многих насекомых, в том числе и чесоточного клеща. Угнетает развитие и гибели личинок и половозрелых особей. Противоразитарное действие обусловлено нарушением ионной проницаемости через натриевые каналы, торможением процессов поляризации (реполяризации) мембраны нервной клетки насекомого, что приводит к парализующему эффекту. Перметрин малотоксичен для человека и теплокровных животных.
Фармакокинетика.
После кожной аппликации абсорбция составляет не более 2%. Часть вещества, попавшего в системный кровоток, быстро гидролизуется до неактивных метаболитов, экскретируется преимущественно с мочой. Как противочесоточное средство эффективно после однократной процедуры.
Показания
Чесотка.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к активному веществу, другим пиретроидам или пиретринам или любому вспомогательному веществу, острые воспалительные заболевания кожи волосистой части головы.
Особенности применения
"Перметриновая мазь 4%" предназначена только для наружного применения.
Лицам с гиперчувствительностью к растениям семейства хризантем или другим растениям семейства сложноцветных (Compositae) следует проконсультироваться с врачом перед применением этого лекарственного средства, поскольку существует перекрестная чувствительность между синтетическими пиретроидами, такими как перметрин.
Мазь оказывает раздражающее действие на конъюнктиву глаза — необходимо избегать попадания мази в глаза. Следует избегать контакта мази со слизистыми оболочками (например, носом, полостью рта, гениталиями) и открытыми ранами. Если это произошло, слизистые оболочки следует промыть большим количеством проточной воды. Персоналу, который проводит обработку препаратом, необходимо защищать руки резиновыми перчатками. После процедуры тщательно вымыть руки с мылом.
Для лечения детей препарат применять только по назначению врача.
При зуде, который не исчезает в течение 4 недель после лечения чесотки, больному необходимо проконсультироваться с врачом.
Во избежание повторного заражения чесоткой необходимо обработать (термически) одежду, головные уборы, постельное белье.
При наличии кожных заболеваний, нарушении целостности кожи, воспалительных процессах и вторичных инфекциях кожи, а также при применении других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.
При лечении важно соблюдать рекомендации этой инструкции (особенно относительно длительности применения и повторного применения мази в случаях, когда отдельные участки кожи были промыты водой после нанесения мази), поскольку поступали сообщения о неэффективном лечении в случае несоблюдения указаний.
Несмотря на низкую острую токсичность перметрина при местном применении, следует избегать длительного нанесения на кожу или применения в течение длительного времени, поскольку длительная экспозиция перметрина может повышать системное действие и нейротоксическое действие, особенно у детей младшего возраста.
Лекарственное средство вредно для всех видов насекомых, а также для водной флоры и фауны (рыба, водоросли, дафнии). Не допускать попадания в аквариум.
Способ применения и дозы
Дозы
Невозможно определить точную дозу для лечения из-за разной площади поверхности, на которую наносится лекарственное средство. При обеспечении покрытия всей поверхности тела доза может увеличиваться при нанесении на лицо, уши и волосистую часть головы.
Приблизительная дозирование
Взрослые и подростки в возрасте старше 12 лет
Применять 40 г мази (что соответствует одной тубе). Для некоторых взрослых может потребоваться больше препарата, чтобы покрыть все тело, но использовать не более 80 г при каждом применении.
Дети в возрасте 6–12 лет
Применять 20 г мази (что соответствует ½ тубы).
Дети в возрасте 2 — 5 лет
Применять 10 г мази (что соответствует ¼ тубы).
Безопасность и эффективность лекарственного средства у младенцев младше 2 месяцев не оценивалась. Данные отсутствуют.
Небольшое количество
Способ применения
Лекарственное средство предназначено только для наружного применения и не должно приниматься внутрь. Мазь тонким слоем наносить на чистую, сухую, прохладную кожу. Не применять непосредственно после горячей ванночки. Мазь полностью впитывается в кожу, поэтому не нужно продолжать наносить больше мази, если ее не видно на коже.
Мазь не нужно наносить на поврежденную кожу, слизистые оболочки или участки у глаз. При случайном попадании мази на указанные участки следует промыть их водой, как описано в разделе «Особенности применения».
Лица, наносящие мазь, могут одеть перчатки во избежание возможного раздражения рук.
Взрослые, подростки и дети в возрасте старше 2 лет
Нанести мазь на все тело кроме головы и лица, если эти участки не заражены.
Следует обратить особое внимание на участки между пальцами рук и ног, под ногтями, запястья, участки под мышками, наружными гениталиями, грудью и ягодицами.
Дети в возрасте 2 мес — 2 лет
Лекарственное средство должно применяться под контролем из-за ограниченности опыта применения в этой возрастной группе. Мазь следует наносить на все тело, включая шею, лицо, уши, волосистую часть головы. Следует обратить особое внимание на участки между пальцами рук и ног, под ногтями, запястья, участки под мышками, наружными гениталиями и ягодицами.
Не следует наносить мазь на участок вокруг рта (дети могут слизывать мазь) и участок вокруг глаз. Дети могут слизывать лекарственное средство также с рук, поэтому при необходимости используйте перчатки.
Лекарственное средство не следует применять новорожденным и младенцам до 2 месяцев, поскольку возрастает риск возникновения системных реакций и ограничен опыт применения в этой возрастной группе.
Пожилые люди (в возрасте старше 65 лет)
Мазь применяют на все тело, включая шею, лицо, уши и кожу головы. Следует обратить особое внимание на участки между пальцами рук и ног, под ногтями, запястья, участки под мышками, наружными гениталиями, грудью и ягодицами. Избегайте нанесения на участки вокруг глаз.
Мазь следует оставить на коже в течение 14 часов, но не менее 8 часов. Если в течение этого периода любая часть тела, где была нанесена мазь, была промыта водой, то на этот участок следует повторно нанести мазь. Через 8–14 часов после применения все тело следует тщательно помыть водой в ванночке или душе.
Также важно придерживаться общей стратегии уничтожения паразитов:
- лица, которые находятся в контакте с больным, должны проходить лечение одновременно, даже если у них нет симптомов заражения;
- ногти должны быть коротко подстрижены и чисты;
- одежду, белье, постельное белье, полотенца следует менять ежедневно в течение не менее 7 дней и стирать их при высоких температурах (не менее 60 °C);
- одежду, не пригодную для стирки, следует хранить в герметичных пластиковых пакетах не менее 7 дней;
- следует тщательно пропылесосить ковры, кровати, матрасы и всю мягкую мебель.
Продолжительность применения
- Успешность лечения (процент лиц, успешно прошедших лечение) составляет около 90% при разовом применении. При неуспешном лечении (при отсутствии признаков заживления поврежденных участков или при появлении новых признаков) следующее второе применение следует провести не менее чем через 7 дней после первого применения, если это необходимо.
- Известно о феномене кожных сыпей и зуда, которые могут существовать через 2 недели, а в некоторых случаях до 4 недель после лечения. Это может объясняться не только неуспешным лечением, но и гиперчувствительностью вследствие лечения или гиперчувствительностью к остаткам паразитов. В случае отсутствия улучшения в течение 4 недель, при ухудшении симптомов, появления новых ходов следует обратиться к врачу.
- В конце лечения на сухую кожу можно применять смягчающие средства.
- После лечения остатки лекарственного средства следует выбросить.
Дети
Противопоказано применять детям в возрасте младше 2 месяцев. Детям в возрасте старше 2 месяцев препарат применять по назначению врача.
Побочные реакции
Большинство побочных реакций умеренные и преходящие: сыпь, зуд и парестезия кожи в форме пощипывания, жжения и покалывания. У пациентов с чесоткой эти реакции могут существовать в течение 2 нед, а в некоторых случаях — в течение 4 недель, несмотря на успешное лечение. Обычно это следствие аллергической реакции на наличие мертвых чесоточных клещей под кожей и не обязательно указывает на неуспех лечения.
Сроки, используемые для описания частоты побочных реакций: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 — <1/10), нечасто (≥1/1000 — <1/100), редко (≥1/10 000 — <1/1 000), очень редко (<1/10 000), неизвестно (невозможно оценить из имеющихся данных).
Со стороны кожи и подкожной клетчатки
Часто: кожная сыпь, зуд, покраснение, экзема, шелушение/сухость кожи.
Очень редко: гипопигментация кожи, фолликулит.
Неизвестно: кожный дерматит, крапивница.
Со стороны нервной системы
Часто: расстройства чувствительности, ощущение жжения, покалывания или онемения.
Со стороны дыхательной системы
Неизвестно: реакции гиперчувствительности проявляются как одышка.
Желудочно-кишечные расстройства
Неизвестно: тошнота, диарея.
У пациентов, больных чесоткой, дискомфорт кожи обычно описывают как жжение, покалывание или онемение. Это действие наблюдается у отдельных пациентов сразу после аппликации лекарственного средства; чаще встречается у пациентов с тяжелой степенью заболевания и обычно бывает легкой и преходящей.
Другие преходящие симптомы раздражения, включая эритему, отек, экзему, сыпь и зуд, являются частью симптомов чесотки.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.
Хранить в плотно укупоренной упаковке.
Лекарственное средство вредно для всех видов насекомых, а также для водной флоры и фауны (рыба, водоросли, дафнии). Не допускать попадания в аквариум.
Не выбрасывайте лекарственное средство в сточные воды или бытовые отходы. Спросите фармацевта, как выбрасывать лекарственное средство, которое вы больше не применяете. Эти меры помогут защитить окружающую среду.
Упаковка
По 40 г в алюминиевых тубах; по 1 тубе в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ООО "ЛМП".