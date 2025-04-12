Дозы

Невозможно определить точную дозу для лечения из-за разной площади поверхности, на которую наносится лекарственное средство. При обеспечении покрытия всей поверхности тела доза может увеличиваться при нанесении на лицо, уши и волосистую часть головы.

Приблизительная дозирование

Взрослые и подростки в возрасте старше 12 лет

Применять 40 г мази (что соответствует одной тубе). Для некоторых взрослых может потребоваться больше препарата, чтобы покрыть все тело, но использовать не более 80 г при каждом применении.

Дети в возрасте 6–12 лет

Применять 20 г мази (что соответствует ½ тубы).

Дети в возрасте 2 — 5 лет

Применять 10 г мази (что соответствует ¼ тубы).

Безопасность и эффективность лекарственного средства у младенцев младше 2 месяцев не оценивалась. Данные отсутствуют.

Небольшое количество

Способ применения

Лекарственное средство предназначено только для наружного применения и не должно приниматься внутрь. Мазь тонким слоем наносить на чистую, сухую, прохладную кожу. Не применять непосредственно после горячей ванночки. Мазь полностью впитывается в кожу, поэтому не нужно продолжать наносить больше мази, если ее не видно на коже.

Мазь не нужно наносить на поврежденную кожу, слизистые оболочки или участки у глаз. При случайном попадании мази на указанные участки следует промыть их водой, как описано в разделе «Особенности применения».

Лица, наносящие мазь, могут одеть перчатки во избежание возможного раздражения рук.

Взрослые, подростки и дети в возрасте старше 2 лет

Нанести мазь на все тело кроме головы и лица, если эти участки не заражены.

Следует обратить особое внимание на участки между пальцами рук и ног, под ногтями, запястья, участки под мышками, наружными гениталиями, грудью и ягодицами.

Дети в возрасте 2 мес — 2 лет

Лекарственное средство должно применяться под контролем из-за ограниченности опыта применения в этой возрастной группе. Мазь следует наносить на все тело, включая шею, лицо, уши, волосистую часть головы. Следует обратить особое внимание на участки между пальцами рук и ног, под ногтями, запястья, участки под мышками, наружными гениталиями и ягодицами.

Не следует наносить мазь на участок вокруг рта (дети могут слизывать мазь) и участок вокруг глаз. Дети могут слизывать лекарственное средство также с рук, поэтому при необходимости используйте перчатки.

Лекарственное средство не следует применять новорожденным и младенцам до 2 месяцев, поскольку возрастает риск возникновения системных реакций и ограничен опыт применения в этой возрастной группе.

Пожилые люди (в возрасте старше 65 лет)

Мазь применяют на все тело, включая шею, лицо, уши и кожу головы. Следует обратить особое внимание на участки между пальцами рук и ног, под ногтями, запястья, участки под мышками, наружными гениталиями, грудью и ягодицами. Избегайте нанесения на участки вокруг глаз.

Мазь следует оставить на коже в течение 14 часов, но не менее 8 часов. Если в течение этого периода любая часть тела, где была нанесена мазь, была промыта водой, то на этот участок следует повторно нанести мазь. Через 8–14 часов после применения все тело следует тщательно помыть водой в ванночке или душе.

Также важно придерживаться общей стратегии уничтожения паразитов:

лица, которые находятся в контакте с больным, должны проходить лечение одновременно, даже если у них нет симптомов заражения;

ногти должны быть коротко подстрижены и чисты;

одежду, белье, постельное белье, полотенца следует менять ежедневно в течение не менее 7 дней и стирать их при высоких температурах (не менее 60 °C);

одежду, не пригодную для стирки, следует хранить в герметичных пластиковых пакетах не менее 7 дней;

следует тщательно пропылесосить ковры, кровати, матрасы и всю мягкую мебель.

Продолжительность применения