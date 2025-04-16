Перметриновая мазь 4% (Unguentum permetrini 4%)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Николаев
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
155,06
Экономия при брони: -9,56 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
148,70
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
156,91
Экономия при брони: -10,97 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
155,30
Экономия при брони: -7,60 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
157,28
Экономия при брони: -13,08 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
156,39
Экономия при брони: -17,47 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
148,70
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
152,50
Экономия при брони: -9,27 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
153,05
Экономия при брони: -14,69 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
155,08
Экономия при брони: -16,72 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP