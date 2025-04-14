Перметриновая мазь 4% (Unguentum permetrini 4%)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 201 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
154,86
Экономия при брони: -11,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
161,00
Экономия при брони: -10,18 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
145,90
Экономия при брони: -2,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
152,42
Экономия при брони: -10,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
151,21
Экономия при брони: -9,19 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
154,03
Экономия при брони: -12,01 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
155,83
Экономия при брони: -8,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
153,15
Экономия при брони: -9,45 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
157,03
Экономия при брони: -5,36 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
153,42
Экономия при брони: -8,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
149,26
Экономия при брони: -8,89 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
158,74
Экономия при брони: -7,37 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
159,71
Экономия при брони: -8,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
158,59
Экономия при брони: -6,57 грн