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Активные вещества — “П”ПЕРМЕТРИН (PERMETHRINUM)

ПЕРМЕТРИН (PERMETHRINUM) Действующее вещество

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Найдено: 4 препарата
Перметриновая мазь 4% мазь, 4 %, туба, 40 г, № 1; LMP
Перметриновая мазь 4% Мазь, 4 %, туба, 40 г, № 1 LMP
В 686 аптеках
от 118,65 грн
Цены в аптеках
Перметрин спрей, 0,5 %, баллон, 50 г, в пачке, в пачке, № 1; Стома
Перметрин Спрей, 0,5 %, баллон, 50 г, в пачке, в пачке, № 1 Стома
В 552 аптеках
от 104,45 грн
Цены в аптеках
Перметрин раствор накожный, 0,5 %, флакон, 50 г, в пачке, в пачке, № 1; Стома
Перметрин Раствор накожный, 0,5 %, флакон, 50 г, в пачке, в пачке, № 1 Стома
В 173 аптеках
от 29,25 грн
Цены в аптеках
ЛОСЬОН-СПРЕЙ ПРОТИВОПЕДИКУЛЕЗНЫЙ "ПерМин НОВЫЙ" 1 %, 50 мл, № 1; Лекхим
ЛОСЬОН-СПРЕЙ ПРОТИВОПЕДИКУЛЕЗНЫЙ "ПерМин НОВЫЙ" 1 %, 50 мл, № 1 Лекхим
В 125 аптеках
от 53,80 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: мазь, р-р накожный, спрей.
ПЕРМЕТРИН (PERMETHRINUM)
CAS №: 52645-53-1 C21H20Cl2O3
EINECS: m-феноксибензил 3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат.
RTECS, USPDDN: (+-)-3-феноксибензил 3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат.
Форма выпуска: мазь, р-р накожный, спрей.

перметрин — синтетический пиретроид, инсектицидное средство. Малотоксичен для человека и теплокровных животных, при местном применении не обладает кожно-резорбтивным и местно-раздражающим действием.

наружно для лечения чесотки и уничтожения головных вшей.

применяют местно для обработки волосистой части головы или пораженных участков кожи.

повышенная чувствительность к перметрину.