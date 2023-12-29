ПЕРМЕТРИН (PERMETHRINUM) Действующее вещество
от 118,65 грн
от 104,45 грн
от 29,25 грн
от 53,80 грн
Форма выпуска: мазь, р-р накожный, спрей.
CAS №: 52645-53-1 C21H20Cl2O3
EINECS: m-феноксибензил 3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат.
RTECS, USPDDN: (+-)-3-феноксибензил 3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат.
RTECS, USPDDN: (+-)-3-феноксибензил 3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат.
Форма выпуска: мазь, р-р накожный, спрей.
перметрин — синтетический пиретроид, инсектицидное средство. Малотоксичен для человека и теплокровных животных, при местном применении не обладает кожно-резорбтивным и местно-раздражающим действием.
наружно для лечения чесотки и уничтожения головных вшей.
применяют местно для обработки волосистой части головы или пораженных участков кожи.
повышенная чувствительность к перметрину.