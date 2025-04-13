Перметриновая мазь 4% (Unguentum permetrini 4%)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 686 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
156,23
Экономия при брони: -10,95 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека доброго дня
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
155,26
Экономия при брони: -13,26 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека доброго дня
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
155,69
Экономия при брони: -6,75 грн